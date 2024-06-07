ضبط شخص بالإسكندرية ‏روّج لممارسة الأعمال ‏المنافية للآداب

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية ‏لقيامه بالترويج لممارسة الأعمال ‏المنافية للآداب مقابل مبالغ ‏مالية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة ‏الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى ‏صورها لاسيما مكافحة الجرائم ‏المنافية للآداب العامة.. فقد رصدت ‏الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة ‏قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة ‏سوهاج) بإستغلال السيدات فى الأعمال المنافية للآداب ‏العامة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر ‏إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس ‏بوك". ‏

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة ‏أول العامرية بالإسكندريةوبحوزته (5 هاتف ‏محمول "بفحصهم فنياً تبين ‏إحتوائهم على رسائل ومحادثات ‏تؤكد نشاطه الإجرامى"). ‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، ‏المُنعقدة ‏بمُجمع محاكم ‏القاهرة الجديدة في ‏التجمع الخامس، ‏بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء ‏بالسجن 3 ‏سنوات، لإدانتهم ‏باستعراض القوة.‏

وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م ‏وحمدي.م ‏بالسجن 3 ‏سنوات، وتغريم كل منهم ‏مبلغ 1000 جنيه عما ‏أسند إليهم في التهمة ‏‏الأولى والثانية والثالثة ‏والرابعة. ‏

كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 ‏سنولت ‏وتغريمه مبلغ ‏عشرة آلاف جنيه عما أسند ‏إليه بتهمة إحراز ‏الجوهر المخدر. ‏

وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة ‏بالمصاريف ‏الجنائية، ووضعهم تحت ‏مراقبة ‏الشرطة لمدة 3 سنوات، ‏ومصادرة السلاحين ‏الناريين والسلاح ‏الابيض المضبوط.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد ‏الشنوفي، وعضوية ‏‏المستشارين خالد عبد ‏الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، ‏وحضور ‏الأستاذ ‏أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ ‏محمد طه ‏أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م ‏وعبده.م وحمدي.م ‏أنهم في يوم 4 ‏نوفمبر 2023 ‏بدائرة قسم البساتين ‏استعرضوا وآخرين ‏مجهولين القوة ‏والعنف واستخدموه قبل ‏المجني ‏عليه سيد ربيع. ‏

وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى ‏المادي به ‏وكان من شأن ‏ذلك الفعل تكدير ‏الأمن العام والسكينة ‏العامة، وذلك حال ‏حملهم أسلحة ‏نارية وذخائر وأسلحة ‏بيضاء مما ‏تستعمل في الاعتداء على الاشخاص ‏‏(فرد خرطوش – ‏‏ذخائر – سنج).‏

كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين ‏مجهولين ‏بالذات والواسطة ‏سلاحاً نارياً غير ‏مششخن (2 فرد خرطوش)، ‏وذخائر (3 طلقات). ‏

كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة ‏سلاحاً ابيضاً ‏‏(2 سنجة) ‏دون مسوغ من الضرورة ‏الشخصية أو المهنية. ‏

وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة ‏الآتية: ‏

أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين ‏‏مجهولين عمداً المنقولات ‏المبينة وصفاً وقيمة ‏‏بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.‏