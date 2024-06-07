رغم موجة الحر الشديدة .. سقوط الأمطار على 3 مدن مصرية

تشهد المدن والمحافظات المصرية موجة شديدة من الحر وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حتى وصلت في بعض المدن إلى نحو 49 درجة مئوية، وفي الوقت ذاته تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد 3 مناطق أمطارا خلال الساعات القادمة.

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وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة، أن تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة على 3 مناطق، هي "حلايب، شلاتين، مرسى علم".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد قالت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرة إلى أن حدوث الأمطار الصيفية أمر طبيعي يحدث سنويا، ويرجع سببه إلى الحزام المداري الموجود عند خط الإستواء، ويتجه إلى الشمال والجنوب بحسب حركة الشمس باختلاف الفصول، وهو عبارة عن خط وهمي يفصل بين الكتل الهوائية الشمالية الجافة والكتل الجنوبية الرطبة.