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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قائد المنتخب الألماني: "أريد أن أكون مدربًا يتعاطف مع لاعبيه"

جوندوجان
جوندوجان

أكد إلكاي جوندوجان، قائد المنتخب الألماني ولاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على أنه يرغب في أن يكون مدربًا يتعاطف مع لاعبيه في المستقبل.

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جوندوجان يعلق على ارتداء شارة قيادة المنتخب الألماني في اليورو


وأوضح أن المنتخب الألماني يلعب ضمن صفوفه محترفون من خلفيات مختلفة، لكن بالرغم من ذلك فأن هناك تفاعل جيد للغاية بيننا.
وتحدث جوندجان في تصريحات صحفية، حيث قال: "نحن هنا في برشلونة، وفي المنتخب الألماني، يلعب محترفون من خلفيات مختلفة معًا، وعلى الرغم من ذلك، فإن التفاعل بيننا جيدًا حقًا".
وتابع: "يكون لكل فرد مصالحه الخاصة والضغوط كبيرة، فمن العار الكبير أن يكون هناك المزيد من المشاكل في المجتمع فيما يتعلق بمسألة التنوع".
وأشار جوندوجان إلى أنه يرغب في أن يكون مديرًا فنيًا بعد نهاية مسيرته الكروية.
وأوضح أنه سيختار، لو استطاع، من مدربيه المفضلين، "الذكاء الكروي لبيب جوارديولا"، "السلطة الأبوية ليورجن كلوب"، و"تفاصيل تدريب توماس توخيل".
وأختتم جوندوجان تصريحاته: "أرغب في أن أكون مدربًا يتعاطف جيدًا مع لاعبيه، ولكن يتمتع أيضًا بذكاء كروي، أود أن أتبع مسارًا مشابهًا لمسار تشابي ألونسو في ليفركوزن".

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