جوندوجان يعلق على ارتداء شارة قيادة المنتخب الألماني في اليورو

علق الدولي الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط برشلونة ومنتخب ألمانيا، على ارتداؤه شارة القيادة خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.



وأكد جوندوجان في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه يعرف أنه لابد من تواجد أشخاص مثله في المناصب القيادية، حيث سيعكس ذلك الواقع الجديد لألمانيا.

وتابع: "بالتأكيد لا نبدو مختلفين (بالنظر إلى أصوله التركية)، لكننا ألمان أيضًا".

وأردف: "أعلم أنني أستطيع أن أكون نموذجًا يحتذى به، لكنني لا أريد الخوض في الحديث".

بينما شدد الدولي الألماني أن القدرة على ارتداء شارة قيادة الماكينات يعد شعورًا جميلًا، بينما أوضح أنه لا يريد إعطاء أهمية كبيرة لحقيقة المهاجرين لألمانيا لأن ذلك كان ليس السبب الذي جعله قائد الفريق.

وأضاف: "هذا الأمر يتعلق بكيفية رؤية زملائي والمدربين لي، لن تصبح قائدًا إلا إذا رآك فريقك واعترفوا بك كشخص منفتح وصادق وصالح، إن هذا التمييز يستجيب لما أمثله كشخص، وليس لأصولي".