محافظ بني سويف يتابع أنشطة مديرية الزراعة لتعزيز الإنتاجية والاستدامة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد أحد المحاور الستة للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة. وركز المحافظ على ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان من المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية.

وشدد على استمرار جهود ضبط وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، مؤكدًا على أهمية القرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة، حول الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية خلال الفترة من 26 مايو الماضي حتى 1يونيو الجاري. تضمن التقرير حصر المساحات التي تمت زراعة محصول القطن بها والتي بلغت 12 ألف و430 فدان من القطن بجميع مراكز المحافظة. كما تم تنظيم ندوة إرشادية عن الممارسات الحديثة في زراعة القطن بالمركز الإرشادي في بعض قرى المحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وفيما يخص محصول القمح، أشار التقرير إلى انتهاء عمليات الحصاد لجميع الأراضي المزروعة بالمحصول والبالغ مساحتها 119ألف و267 فدان في مختلف قرى المحافظة، مع استمرار توريد المزارعين للمحصول إلى الشون والصوامع المحلية، وتسعى المديرية إلى توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية. بينما تشير الإحصائيات إلى أنه تم توريد أكثر من 182 ألف طن إلى الشون والصوامع المختصة.

وبالنسبة للمحاصيل السكرية، فقد نفذت المديرية خلال الفترة المشار إليها 3زيارات ميدانية لمتابعة الزراعات السكرية وخاصة البنجر، شملت الزيارات بعض من قرى مراكز بني سويف، ببا، ناصر، إهناسيا، بجانب تنفيذ يومي حقل، وأشار التقرير إلى أنه تم توريد أكثر من 419 ألف طن من محصول بنجر السكر لمصنعي الفيوم بمحافظة الفيوم، والقناة بالمنيا. وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 252 ألف و406 مزارعًا.

وتضمن التقرير أيضًا إحصائيات لأنواع المحاصيل الصيفية التي تم زراعتها، والتي شملت أكثر من 45 ألف 637 فدان محاصيل حقلية (ذرة بيضاء وصفراء ورفيعة، فول صويا ، عباد شمس، قصب، برسيم، قطن) وألف 506 فدان محاصيل خضر(لوبيا، قلقاس، كرنب، طماطم، خيار ، بامية ، بطاطس، بطاطا، باذنجان، شمام، خيار، بامية).

من جانبها تواصل إدارة مكافحة الآفات بمديرية الزراعة جهودها في الحفاظ على صحة وجودة المحاصيل الزراعية وضمان الإنتاج الزراعي المستدام. وتقوم هذه الإدارة بدور حيوي في التصدي للتحديات التي تواجه المزارعين، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية وتطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة الآفات الزراعية، حيث تم تنظيم دورة تدريبية حول خطة المكافحة المتكاملة لموسم القطن الحالي، كما تم تنفيذ 3زيارات ميدانية خلال الأسبوع الماضي لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة.

كما تمت الإشارة إلى قيام إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول، فيما تضمن التقرير استعراض جهود وأنشطة الإدارات الزراعية وأقسامها بجميع مراكز ومدن المحافظة، ، وكذا تم المرور على مزارع الإنتاج الحيواني والدواجن ومناحل العسل لمتابعة سير العمل بها ومراجعة تراخيص مزاولة النشاط، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

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