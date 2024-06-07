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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هانيا الحمامي تتأهل لنصف نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش

هانيا الحمامي
هانيا الحمامي

نجحت بطلة أندية وادى دجلة هانيا الحمامي، في التأهل لنصف نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش-إحدى البطولات البلاتينية- ليواصل أبطال "دجلة" مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.

وتأهلت لاعبة وادى دجلة هانيا الحمامي، للدور النصف نهائي لبطولة بريطانيا للإسكواش، بعد فوزها على تين جيليس بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-6) (11-7) (11-9)،

وتعد بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 2 حتى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 194500 ألف دولار.
 

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