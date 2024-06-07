هانيا الحمامي تتأهل لنصف نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش

نجحت بطلة أندية وادى دجلة هانيا الحمامي، في التأهل لنصف نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش-إحدى البطولات البلاتينية- ليواصل أبطال "دجلة" مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.



وتأهلت لاعبة وادى دجلة هانيا الحمامي، للدور النصف نهائي لبطولة بريطانيا للإسكواش، بعد فوزها على تين جيليس بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-6) (11-7) (11-9)،



وتعد بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 2 حتى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 194500 ألف دولار.

