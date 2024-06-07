شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية (فيديو)

كشف أحمد عبد المنعم، أحد العاملين داخل محطة الضبعة النووية، شروط التقديم والقبول في مدرسة الضبعة النووية، أهمها المجموع والتنسيق، إلى جانب شروط الحصول على درجات عالية فى الرياضة واللغة الإنجليزية والعلوم.

وأضاف أحد العاملين داخل محطة الضبعة النووية خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة"، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أنه عند فتح التنسيق، يتم عمل اختبار للمتقدمين، ثم يتم الاتجاه للكلية الفنية العسكرية ويتم عمل كل الاختبارات البدنية والنفسية وغيرها، من أجل التأكد من أن الشخص المتخرج لديه القابلية للعمل فى المحطة.

مدة الدراسة داخل مدرسة الضبعة النووية

وتابع أحد العاملين داخل محطة الضبعة النووية: “مدة الدراسة داخل مدرسة الضبعة النووية تكون خمس سنوات وأول عام تكون المواد شاملة بحيث يتم التعرف على كل قسم.. ثم يتم التنسيق والإلتحاق بالقسم على حسب التنسيق والرغبة”.

نظمت كلية الآداب بجامعة القاهرة زيارة للطلاب الدارسين لبرنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لموقع محطة الضبعة النووية، وبالتنسيق مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.



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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة نجلاء رأفت عميدة الكلية.

وتهدف الزيارة لتعريف الطلاب بما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وإظهار الدور الكبير الذي تبذله القيادة السياسية لرفعة الوطن وبنائه والنهوض به، وتفعيل الدور الوطني لنشر الثقافة النووية والعناية بالتقبل الجماهيري للمشروع.



وتضمنت الزيارة، إلقاء محاضرة لتعريف الطلاب بالإنجازات التي شهدها مشروع محطة الضبعة النووية، وتنظيم زيارة ميدانية للتعرف على مختلف الأعمال والأنشطة التي تتم بالموقع، وزيارة الوحدة النووية الأولى بالموقع، كما استمع الطلاب خلال الزيارة إلى شرح من المختصين بهيئة المحطات النووية عن الموقف التنفيذي والإنجازات المحققة على أرض الواقع لإتمام تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.

حرص جامعة القاهرة على تنظيم زيارات ميدانية لطلابها



وأكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص جامعة القاهرة على تنظيم زيارات ميدانية لطلابها للمشروعات الكبرى لتزويدهم بالخبرات والمهارات المختلفة واطلاعهم على المشروعات القومية الكبرى.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة استحدثت في السنوات الأخيرة برامج جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية وتسد الفجوة المعرفية، وتلبي الحاجة الوظيفية في المشروعات القومية المصرية، وتقدم خريجين بمواصفات عالمية يساهمون في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وفي نهاية الزيارة، أشاد الطلاب بما شاهدوه من إنجازات غير مسبوقة بمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، وأعربوا عن مدى امتنانهم لتنظيم تلك الزيارة، وأهدوا درعًا تذكاريًا باسم كلية الآداب للدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة المشروع تقديرًا لمجهودات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ودورها الوطني في تنفيذ مشروع مصر القومي.