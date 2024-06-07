علامات تحذيرية تكشفلك سرطان المبيض

قال خبراء إن ظهور الانتفاخ هو علامة شائعة لسرطان المبيض، لكن عدم وجود الشهية، والحاجة إلى المزيد من التبول وآلام الظهر هي أيضا علامات يجب البحث عنها.

وقال الدكتور شارون تيت، رئيس تطوير الرعاية الأولية في مؤسسة Target Ovarian Cancer الخيرية: "مع عدم وجود أداة فحص فعالة، فإن معرفة أعراض هذا المرض يمكن أن تمنحنا قصب السبق في تشخيص سرطان المبيض في أبكر مرحلة ممكنة. في الوقت الحالي، يتم تشخيص ثلثي الحالات في وقت متأخر وتموت واحدة من كل سبع نساء في غضون شهرين من تلقي تشخيص سرطان المبيض. ولكن إذا تم تشخيص السرطان في مرحلة مبكرة، كان علاج السرطان أسهل".

هنا، تكشف MailOnline عن علامات التحذير الغريبة لشهر التوعية بسرطان المبيض في مارس.

انتفاخ البطن

عادة ما تكون علامة منبهة على أنك مصاب بالإمساك - أو من الآثار الجانبية للإسراف في تناول المشروبات الغازية.

ويقول الخبراء إن الانتفاخ المستمر هو أيضا أحد أعراض سرطان المبيض الذي لا ينبغي تجاهله.

تعرف واحدة فقط من كل خمس نساء أن الانتفاخ هو علامة على الإصابة بسرطان المبيض، وفقا لجمعية Target Ovarian Cancer الخيرية.

وتظهر لدى بعض النساء كتل مرئية يمكن أن يعتقد خطأ أنها نتوءات الحمل.

ويوضح Ovarian Cancer Action أن الانتفاخ يمكن أن يكون أيضا نتيجة للاستسقاء، وهو وجود سائل في تجويف البطن.

وتقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "عندما تنتشر الخلايا السرطانية إلى بطانة البطن (الصفاق)، فإنها يمكن أن تهيجه وتسبب تراكم السوائل. أيضا، يمكن للسرطان أن يسد جزءا من الجهاز اللمفاوي بحيث لا يمكن تصريف السوائل من البطن كالمعتاد.

الشعور بالشبع بسرعة

قد يكون فقدان الشهية - أو الشعور بالامتلاء بعد الأكل - علامة أخرى على الإصابة بسرطان المبيض.

تماما مثل الانتفاخ، يمكن أن يحدث هذا الشبع المبكر بسبب الورم أو الاستسقاء. وهذا يمكن أن يجعلك لا تشعر بالجوع لأن السائل يندفع ضد أعضاء أخرى في معدتك.

ويقول مركز Gynae، وهو عيادة خاصة في لندن، إن هذا "قد يجعلك تشعر بالغثيان أو عدم الراحة أو وكأنك ممتلئ بالفعل" إذا كان يؤثر على الجهاز الهضمي.

ألم في الظهر

ألم الظهر هو عرض شائع لسرطان المبيض، ومع ذلك عادة ما يتم تجاهله على أنه شيء آخر.

يمكن أن يسبب الورم ألما مستمرا في البطن والوركين والحوض.

وعلى الرغم من أنه قد يبدو غير مرتبط بسرطان المبيض، إلا أن الخبراء يقولون إنه إذا انتشر الورم في البطن أو الحوض، فقد يؤدي إلى تهيج الأنسجة في أسفل الظهر.

وإذا كان الألم مستمرا وجديدا بالنسبة لك ولا يمكن أن يُنسب بسهولة إلى عوامل أخرى، فيجب عليك طلب المشورة من طبيبك العام.

وتقول NHS إنه على الرغم من أنه أحد الأعراض التي يمكن أن تسببها العديد من الحالات المختلفة، إلا أنه لا يزال من المهم فحصها من قبل طبيب عام لأنه إذا كان سرطانا، فإن العثور عليه مبكرا يعني أنه يمكن أن يكون أكثر قابلية للعلاج.

الحاجة إلى التبول أكثر

قد تكون الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض في كثير من الأحيان علامة على الإصابة. ولكن من المحتمل أيضا أن يكون أحد أعراض سرطان المبيض.

ومع ذلك، فإن علامة السرطان هذه ليست معروفة على نطاق واسع. واحدة فقط من كل 100 امرأة تعرف ذلك، وفقا لـTarget Ovarian Cancer.

ويمكن أن يكون سبب الإلحاح على التبول ورما أو استسقاءا، وفقا للدكتور تيت.

وعندما ينمو الورم في منطقة الحوض، في هذه الحالة على المبيضين، يمكن أن يضغط على المثانة - ما يؤدي إلى زيارات متكررة إلى المرحاض.

ويمكن أن يؤدي الضغط الداخلي أيضا إلى انسداد الحالبين، وهما الأنابيب التي تربط الكلى بالمثانة، وفقا لأبحاث السرطان. إذا حدث هذا، فإن البول غير قادر على التصريف بعيدا، ما قد يؤدي إلى تضخم الكلى.

نزيف غير عادي من المهبل

يمكن أن يكون النزيف بين فترات الحيض، أو حتى بعد انقطاع الطمث، علامة على الإصابة بسرطان المبيض.

في معظم النساء، يعتبر النزيف غير الطبيعي علامة على عدم التوازن الهرموني.

ويعتبر النزيف الغزير وغير المنتظم خاصة بين فترات الحيض علامات تحذيرية لوجود ورم.

وقال الدكتور تيت: "أي نزيف غير عادي من المهبل قبل أو بعد انقطاع الطمث يجب أن يُتحقق دائما في شأنه من قبل طبيب عام.

وينتج العديد من الأورام هرمون الاستروجين الأنثوي، الذي يمكن أن يسبب نزيفا مهبليا حتى لو كنت قد مررت بالفعل بسن اليأس، وفقا لجمعية السرطان الأمريكية.