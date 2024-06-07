تحتوي سلطة بالدجاج المشوي والتفاح على نسبة عالية من البروتين لوجود مواد غذائية مثل الجرجير وحب الرمان تعود بالنفع.

وأضافة الدجاج لسلطة تمنحها مذاق طيب وذكي يساعد على تقوية المناعة وصحة العظام.

واليوم نقدم لكٍ طريقة عمل سلطة بالدجاج المشوي والتفاح بخطوات سهلة وسريعة.

المقادير

- لتحضير صلصة التوت الأزرق :

التوت الأزرق : نصف كوب (أو توت بري / حسب المتوفر)

خل البلسمك : 3 ملاعق كبيرة

الماء : ربع كوب

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ورق السبانخ : كوب

- الجرجير : نصف باقة

- ريحان : 10 أوراق (طازج)

- التفاح الأحمر : 1 حبة (مقطع لمكعبات)

- الرمان : ربع كوب (حبّ)

- صدر الدجاج : 1 صدر (مشوي ومقطع لشرائح رقيقة)

- القمح : نصف كوب (مسلوق)

- عصير الليمون : نصف حبة

طريقة التحضير

ضعي مكعبات التفاح الأحمر المقطع في وعاء، وفوقها عصير الليمون.

أضيفي أوراق السبانخ والجرجير والريحان، وحب الرمان والقمح المسلوق وملعقة زيت زيتون، واخلطيها جميعاً مع التفاح.

اسكبي السلطة في صحن التقديم بشكل أنيق، ومن ثم صُفِّي شرائح الدجاج فوقها، واسكبي فوقها صلصة التوت الأزرق وخل البلسميك وقدميها.

لتحضير صلصة التوت الأزرق: اخلطي جميع المواد مع بعضها، واطبخيها على النار؛ حتى تتماسك، ومن ثم اتركيها حتى تبرد، ثم قدميها مع السلطة