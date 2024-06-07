الزمالك والبنك الأهلي يتعادلان بثلاثية فى بتروسبورت

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع البنك الأهلي بثلاثية لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمود الشناوي و عمر جابر وعبد الرحمن علي و مصطفى الزناري و سيد عبد الله "نيمار" و نبيل عماد دونجا و محمد أشرف "روقا" و أحمد عبد الرحيم " إيشو"و مصطفى شلبي و يوسف أوباما و ناصر منسي.

تمكن البنك الأهلي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثالثة عن طريق محمد هلال من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس، وفي الدقيقة السادسة دفع الجهاز الفني للزمالك بالسيد الغديري بدلاً من مصطفى الزناري بعد تعرض الأخير للإصابة، وألغى الحكم هدفاً للأبيض سجله نبيل عماد دونجا في الدقيقة الثالثة عشرة بداعي التسلل.

وتوالت محاولات الزمالك الهجومية لتسجيل هدف التعادل وأهدر نبيل عماد دونجا فرصة لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 30 بعدما تابع عرضية من الجبهة اليسرى وحولها بجوار القائم الأيمن للحارس.

وكثف الزمالك محاولاته الهجومية للتعديل حتى نجح محمد أشرف "روقا في تسجيل هدف التعادل للأبيض في الدقيقة 43 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، عمر عبد العزيز، ومحمد عاطف والسيد الغديري وعبد الرحمن علي وأيمن الجزار وسيف فاروق جعفر ومحمد أشرف"روقا" ويوسف أوباما وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي.

ونشط لاعبو الزمالك مع بداية الشوط الثاني، وأهدر مصطفى شلبي فرصة لتسجيل الهدف الثاني في الدقائق الأولى من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 55 نجح يوسف أوباما في تسجيل الهدف الثاني للأبيض بعدما تلقى تمريرة مصطفى شلبي داخل منطقة جزاء البنك الأهلي قابلها بتسديدة مباشرة على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 60 دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من طارق علاء ومازن عادل ومحمد سامح وحازم أسامة بدلاً من محمد أشرف " روقا" ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وسيد عبد الله "نيمار"، وفي الدقيقة 67 تمكن محمود قاعود من تسجيل هدف التعادل للبنك للأهلي من رأسية سكنت على يسار الحارس.

وفي الدقيقة 70 دفع الجهاز الفني للزمالك بأحمد عبد الرحيم إيشو مجدداً بدلا من محمد عاطف، وفي الدقيقة 71 تمكن إسحاق يعقوبو لاعب البنك الأهلي من تسجيل الهدف الثالث لفريقه من تسديدة من داخل منطقة الجزاء وفي الدقيقة 84 نجح حازم أسامة في تسجيل هدف التعادل للزمالك من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت على يسار الحارس .

وتوالت محاولات الزمالك في الدقائق الأخيرة لتسجيل هدف الفوز لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل بثلاثية لكل فريق .