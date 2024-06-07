طريقة شوربة الدجاج الكريمة

تفضل الأمهات تحضير الوصفات السريعة خاصة في المساء لتسعد أفراد أسرتها بتقديم وجبة شهية مفيدة لصحتهم وسهلة التحضير.

وتحتل شوربة الدجاج بالكريمية مكانة خاصة بين الأطباق الفرعية، فيمكن تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة وبمكونات بسيطة وذكية المذاق.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير شوربة الدجاج الكريمية بخطوات سهلة وبسيطة لتسعدي أفراد أسرتك.



المقادير

- صدر الدجاج : 200 غم (مقطع شرائح صغيرة)

- الفطر : 100 غراماً (طازج ومقطع شرائح)

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- الفلفل الأبيض : نصف ملعقة صغيرة

- الدقيق الأبيض : ملعقة صغيرة

- الزبدة : 50 غم

- كريمة الطبخ : 100 غراماً

- حليب : 100 غراماً

- مرق دجاج : كوب (أو حسب الحاجة)

- الكرفس : حسب الرغبة (مفروم / للتزيين)

طريقة التحضير

في قدر عميق على نار أكثر من متوسطة، ذوبي الزبدة ثم أضيفي شرائح الدجاج، وتبلي بالملح والفلفل ثم قلبي سريعاً.

بعد حوالي دقيقتين وبعد ما يتغير لون الدجاج، أضيفي شرائح المشروم وقلبي.

أضيفي الدقيق، وخففي حرارة النار قليلاً، واستمري في التقليب لمدة دقيقتين.

أضيفي الحليب، ومرق الدجاج بالتدريج مع الاستمرار في التقليب، وتأكّدي من ذوبان الدقيق بالكامل وعدم وجود التكتلات.

بعد إضافة كل المرق حسب قوام الشوربة المطلوب، ضعي كريمة الطبخ.

تبّلي الشوربة بالثوم والبصل البودرة.

اتركي الشوربة على نار هادئة حتى تغلي لمدة حوالي 10 دقائق.

قدمي الشوربة ساخنة وزينيها بالكرفس المفروم قبل التقديم