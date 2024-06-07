أزمات حلا شيحة ومسكة يد أحمد سعد تثير حيرة جمهورها

أثارت الفنانة حلا شيحة حالة من الجدل حول أحدث إطلالتها التي لفتت انتباه الجميع بها وذلك بمجرد ظهورها في حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ، الذى أقيم داخل القلعة، ليلة أمس، وسط حضور كبير من نجمات ونجوم الوسط الفني أبرزهم عمرو دياب، يسرا، لبلبة، أحمد سعد، مصطفى قمر، أمير عيد.

حلا شيحة تخطف قلب أحمد سعد



وبدت حلا شيحة بإطلالة مثيرة، تعكس مدى تحررها من مرحلة أرتداء الحجاب، حيث أختارت فستان طويل مجسم، مكشوف من ناحية الخصر ينتمي لقصة الـv واتسم بفتحة مثيرة كشف عن أحد ساقيها بشكل لافت، صمم من قماش اللاميه اللامع باللون البينك الفاتح.

ونجحت حلا شيحة أن تجذب الانتباه بإطلالتها اللافته وصورتها برفقة الفنان أحمد سعد وهي تمسك يديه على طريقة رومانسية لتثير من جديد الجدل حول علاقته به، ومدى حقيقة دخولها في قصة حب جديدة بعد أنفصالها.

ودائما ما تنجذب حلا شيحة لأزياء المثيرة التي تضعها في العديد من الأزمات أمام جمهورها فالبعض اهتمامها بالبحث وراء تصدر مؤشرات البحث جوجل.

حلا شيحة تتأثر بـ معز مسعود تهاجم تامر حسني في "مش أنا"

ولم تكثر أزمات حلا شيحة عند ارتداء الأزياء الأنوثية المثيرة بل أثارت غضب الجميع بتصريحاتها التي ذكرتها ضد الفنان تامر حسني التي شاركت معه في بطولة فيلم "مش أنا" وذلك بعد رجوعها لأرتداء الحجاب بعدما تزوجت من الداعية معز مسعود، مما دفع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أن يصدر ضدها العديد من القرارات التي تمنعها من التمثيل مرة أخرى.

حلا شيحة

حلا شيحة من مواليد 23 فبراير 1980 ، ممثلة مصرية.

عن حياتها

هي من أم لبنانية اسمها نادية زيتون، وأب مصري. ولدت في الإسكندرية ولها 3 شقيقات هم «رشا» و هنا شيحة و مايا وهي ابنة الفنان التشكيلي أحمد شيحة.

كان أول مسلسل لها مع الفنان حسين فهمي (كلمات). كان فيلم ليه خلتني أحبك هو أول افلامها ثم بعد ذلك السلم والثعبان ثم اللمبي الذي حقق نجاحا كبيرا. عملت في فيلم عريس من جهة امنية أمام الفنان عادل إمام. ثم ارتدت الحجاب وظهرت بالحجاب مع الفنان عامر منيب في فيلم كامل الأوصاف.

اعتزالها والعودة

تزوجت من أحد أعضاء فريق وسط البلد هاني عادل ولكن الزواج لم يدم طويلا وتم الطلاق. بعد ذلك، أعلنت اعتزالها الفن وارتدت النقاب وتزوجت من كندي كان قد اعتنق الإسلام قبل زواجهم بعدة سنوات و أقامت مع زوجها حينئذ في الإسكندرية ثم هاجرا إلى كندا وأنجبت منه 4 أبناء (ولدين وابنتين). ذكرت تقارير صحفية في مايو 2014 أنها بدأت العمل كداعية إسلامية في مركز ديني تقدم فيه عدد من الدروس بلا مقابل مادي.

في أغسطس 2018 أعلنت خبر خلعها للحجاب وعودتها للتمثيل بعد انقطاع عنه دام 12 عامًا وأكدت مشاركتها بأعمال قريبة وكانت أول مشاركة لها في الأعمال الفنية بعد خلعها الحجاب مسلسل زلزال بمشاركة محمد رمضان و ماجد المصري.

في فبراير 2021 تم نشر خبر زواجها من المنتج معز مسعود

حلا شيحة في حفل زفاف جميلة عوض

حلا شيحة وأحمد سعد