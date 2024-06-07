إصابة 17 شخصا في حادث سير بالرحمانية في البحيرة

أصيب 17 شخصا بكسور وكدمات متفرقة ، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توكتوك بمركزالرحمانية محافظة البحيرة، وعلي الفورإنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة ،إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة وإنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث طريق درشابه / الرحمانية، حيث أكدت المعاينة الأو لية تصادم سيارة ميكروباص مع توكتوك ، تم التحفظ عليهما .

أسفرت الواقعة عن إصابة 17شخص بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم ، وحضرت سيارات الإسعاف والتي قامت

بنقل المصابين إلي مستشفي الرحمانية المركزي لعمل الإسعافات الأولية ،ولتلقي العلاج اللازم , وأحيلت الواقعة إلي النيابة التيتولت التحقيق .