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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 17 شخصا في حادث سير بالرحمانية في البحيرة

تصادم ميكروباص مع
تصادم ميكروباص مع توك توك

أصيب 17 شخصا بكسور وكدمات متفرقة ، في حادث تصادم  سيارة ميكروباص مع توكتوك بمركزالرحمانية محافظة البحيرة، وعلي الفورإنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة ،إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة وإنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث طريق درشابه / الرحمانية، حيث أكدت المعاينة الأو لية تصادم سيارة ميكروباص مع توكتوك ، تم التحفظ عليهما .

أسفرت الواقعة عن إصابة 17شخص بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم ، وحضرت سيارات الإسعاف والتي قامت 

بنقل المصابين إلي مستشفي الرحمانية المركزي لعمل الإسعافات الأولية ،ولتلقي العلاج اللازم , وأحيلت الواقعة إلي النيابة التيتولت التحقيق .

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