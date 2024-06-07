مجلة "ثلث العالم".. مشروع تخرج لطلاب إعلام حلوان

دشن طلاب الفرقة الرابعة في كلية الإعلام جامعة حلوان، مجلة صحفية ضمن مشروع التخرج بعنوان "ثلث العالم".

وأطلق طلاب كلية الإعلام جامعة حلوان مجلة "ثلث العالم" تحت إشراف الدكتورة هنادي غريب، والدكتور أحمد مراد، إشراف مساعد.

فكرة مجلة "ثلث العالم"

بدأت الفكرة برغبة الطلاب في تقديم مشروع تخرج مختلف، يترك بصمة حقيقية على المجتمع مع ازدياد اهتمام الدولة المصرية بقطاع السياحة.

انطلقت مجلة "ثلث العالم" في رحلة عبر محافظات مصر، حيث قام الفريق بتصوير جولات سياحية مميزة لأماكن تاريخية وأثرية في مختلف المحافظات.

لم يقتصر الأمر على المواقع الشهيرة مثل الأهرامات والمتاحف، بل حرص فريق مجلة "ثلث العالم" على إلقاء الضوء على أماكن مميزة قد لا تحظى باهتمام كاف من قبل السياح، مثل رشيد والمنيا والفيوم وبني سويف وكفر الشيخ والإسكندرية وبور سعيد.

وسعى فريق مجلة "ثلث العالم" إلى فتح حوارات هادفة مع مسؤولين من مختلف القطاعات ذات الصلة بالسياحة، مثل وزارة السياحة والآثار ومسؤولي التطوير في المحافظات المختلفة. هدفت هذه الحوارات إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه قطاع السياحة المصري، وطرح أفكار وحلول مبتكرة لتنميته.

وضمن إسهامات الطلاب ومحاولاتهم في تطوير وترويج السياحة المصرية، اتجهوا نحو آفاق أوسع من خلال طرح مبادرة رياضية فريدة تهدف إلى إنشاء متحف رياضي يضم بطولات النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، ليكون مزارا سياحيًا لمحبي الرياضة من جميع أنحاء العالم.

كما عمل الطلاب على نشر سلسلة جولات مصورة لمتوسطي ومحدودي الدخل، في أماكن منخفضة التكاليف في مجلة "ثلث العالم"، بعنوان "ازاي تتفسح بأقل من 100 جنيه".



ومشروع مجلة "ثلث العالم" بقيادة روان شريف، وزملائها إنجي وليد و سما سيد، وميرنا جمال وعبدالله سامي ودنيا جمال، ومعهم هنادي ناصر وباسمين عصام، وأيضا محمد عادل وحمدي عماد، وملك فكري ومريم أحمد وداليا سعيد وفاتن عبدالرحمن وشهد خالد، ومحمود طارق وخالد الطيب وعلي سعودي وهاجر فخري ومحمد مدحت ومنة حسام.



وعبرت الطالبة روان شريف، طالبة بإعلام حلوان وقائدة الفريق، عن شعورها بالفخر بهذا المشروع، قائلة: "أردنا أن يكون مشروع تخرجنا مختلفا ويترك بصمة حقيقية. فكرنا في فكرة المجلة نظرا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية حاليا لتنمية قطاع السياحة ضمن رؤية مصر 2030. نسعى من خلال المجلة إلى الترويج للسياحة المصرية وإبراز التطورات التي تمت في هذا المجال، وكذلك إحياء تراثنا العريق."

واجه الفريق بعض التحديات خلال رحلتهم، مثل التوترات السياسية التي أثرت على تنقلاتهم وعملهم، وكذلك التكاليف العالية لرحلاتهم. إلا أن عزيمتهم لم تكسر، بل زادتهم شغفا وإصرارا على تحقيق أهدافهم.