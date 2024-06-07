انضمام جامعة العلمين الدولية إلى تصنيف التأثير لمؤسسة تايمز للتعليم العالي 2024

انضمت جامعة العلمين الدولية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، رسميًا لتصنيف التأثير لمؤسسات تايمز للتعليم العالي لعام 2024، لتكون واحدة من أحدث الجامعات في العالم التي يتم إدراجها في هذا التصنيف، على أن تُعلن النتائج كاملة في 12 يونيو القادم.

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية انضمام الجامعات المصرية إلى التصنيفات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون الأبحاث العلمية قابلة للتطبيق ويكون لها عائد على المجتمع والاقتصاد الوطني.





وأوضح الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة العلمين الدولية للشئون الأكاديمية، أن تصنيف التأثير THE يعتمد على تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة من خلال فلسفة الاستدامة التي تشمل ضمان حقوق ورفاهية الجميع على كوكب صحي ومُزدهر من خلال تحقيق أهداف خطة التنمية المُستدامة لعام 2030.

استراتيجية جامعة العلمين الدولية

وتعد الاستدامة ركيزة إستراتيجية لجامعة العلمين الدولية والتي تعمل على إقامة شراكات للتواصل والتعاون وبناء القدرات مع مجموعة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين.

ويعد إدراج جامعة العلمين في هذا التصنيف بمثابة شهادة على التزام جامعة العلمين الدولية بالتنمية المُستدامة داخل وخارج الحرم الجامعي.

ويضم تصنيف التأثير لمؤسسة تايمز للتعليم العالي هذا العام 2152 جامعة من 125 دولة، ويستخدم التصنيف مؤشرات تمت معايرتها بعناية لتوفير مقارنة شاملة ومتوازنة عبر أربعة مجالات واسعة وهي البحث والتدريس والشراكات وإدارة الموارد.