محلى نجع حمادي يرفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الاضحى المبارك

وجه اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى دائرة الوحدة المحلية وجميع الادارات والقطاعات الخدمية وشركات المرافق التابعة للمركز، لاستقبال عيد الأضحى المبارك وإتخاذ جميع التدابير اللازمة كل في نطاقة وتفعيل غرف العمليات بجميع الادارات المعنية والوحدات القروية على مستوى المركز لضمان لتوفير سبل الراحة وتقديم الخدمات للمواطنين، داعياً المولى- عز وجل- أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وأكد بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة على انعقاد غرفة الأزمات بالمركز بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وغرف العمليات في جميع الوحدات القروية والادارت والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار ال 24 ساعة لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أى بلاغات، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى معها بالاضافة الى تلقى الشكاوى والبلاغات على الصفحة الرسمية للوحدة المحلية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .

كما وجه رئيس المركز ، ادارة العلاقات العامة و الطب البيطري والادارة الصحية وشئون البيئة و برفع حالة الطوارئ ، والاستعداد الجيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومتابعة محال بيع اللحوم خلال أيام العيد ، وتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين.

كما شدد مدير العلاقات العامة بضرورة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية، وعدم ذبح الأضاحي بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المشتركة مع ادارة ومباحث التموين، ولجنة ضبط الاسواق والصحة، لمراقبة الأسواق ومحلات الجزارة وعرض وبيع وتداول اللحوم والدواجن.

وشدد اشرف انور برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة أي حالات قد تطرأ للتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، والتأكيد على زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال وتوافر جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، ومراجعة أرصدة بنوك الدم أولًا بأول، مشددًا على التنسيق الكامل والمستمر بين الصحة والإسعاف على مدار الساعة لأي أحداث طارئة.