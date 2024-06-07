نهائى دوري الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالشرقية

اختتم الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، دوري الاتحاد على مستوى أندية واتحادات محافظة الشرقية، حيث أقيمت المباراة النهائية بين فريق مركز شباب السعديين وفريق مركز شباب غزالة، وذلك على ملاعب مركز شباب أبوحماد، وتم صعود الفريقين إلى التصفيات النهائية لدوري الاتحاد العام لمراكز شباب مصر الى تصفيات قطاعات المحافظات لدوري الاتحاد العام لمراكز شباب مصر 2023/2024 في كرة القدم.

وفي لعبة تنس الطاولة، فاز فريق مركز شباب أبو كبير على مركز شباب كفر الدير، وذلك بمشاركة عدد 6 مراكز من أندية الفتاة والمرأة في التصفيات النهائية لدوري الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وهم: مركز التنمية الشبابية بلبيس، مركز التنمية الشبابية بكفر صقر، ومركز شباب السعديين، ومركز شباب الحلمية، ومركز شباب أبوحماد، ومركز شباب شرقية مباشر، ومركز شباب مباشر، وقد فاز بالمركز الأول بمركز التنمية الشبابية بلبيس.

وحضر الحفل الختامي لدوري الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالشرقية، كل من: الدكتور ماجد العزازى رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، وعمرو عبد السلام رئيس فرع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالشرقية، والنائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب، والسيد خليل معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب، والدكتور عمر حجازى معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة.

ويأتى ذلك بهدف توعية اللاعبين باهمية ممارسة الرياضة، لحماية الجسم من الأمراض، وتوسيع قاعدة الممارسين للنشاط الرياضي، واكتشاف المواهب في الكرة القدم، وشغل أوقات الفراغ لديهم فى نشاط هادف وبناء.