كريستيانو رونالدو يصل إلى معسكر المنتخب البرتغالي استعداداً لخوض منافسات يورو 2024

ألتحق كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، وروبن نيفيز لاعب الهلال، إلى معسكر المنتخب البرتغالي استعداداً لخوض منافسات يورو 2024.



وتقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس) صورة للثنائي رونالدو وروبن نيفيز، لاعب الهلال السعودي، أثناء وصولهما إلى معسكر برازيل أوروبا.

وحرص حساب المنتخب البرتغالي على الترحيب بالقائد كريستيانو رونالدو ولاعب خط الوسط روبن نيفيز، وكتب: «العائلة قد اكتملت».