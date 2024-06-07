تعرف على القيمة التسويقية لـ "منتخب البرتغال" قبل انطلاق يورو 2024

تنتظر جماهير البرتغال موعد وصول الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى صفوف المنتخب استعدادًا لـ خوض منافسات أمم أوروبا «يورو 2024»، والمقرر لها في الفترة من 14 يونيو الحالي حتى 14 يوليو المقبل، والتي تستضيفها ألمانيا.

ومن المقرر أن يشارك منتخب البرتغال وديا ضد كرواتيا، وبعد ذلك بـ48 ساعة يواجه أيرلندا، بينما يلعب رفقاء رونالدو في بطولة اليورو 2024 رفقة كل من التشيك وتركيا وجورجيا ضمن منافسات المجموعة السادسة.



وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب البرتغال وفقًا لموقع ترانسفير ماركت 1.06 مليار يورو، ويعد رافائيل لياو نجم ميلان الإيطالي أعلى اللاعبين البرتغاليين في القيمة التسويقية بـ 90 مليون يورو ويأتي خلفه روبن دياز لاعب مانشستر سيتي بـ 80 مليون يورو.

وتبلغ القيمة التسويقية لكل من برناردو سيلفا وبرونو فيرنانديز 70 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة كريستيانو رونالدو 15 مليون يورو.