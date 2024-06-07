الجمعة 07/يونيو/2024 - 06:41 م 6/7/2024 6:41:43 PM

ليس طبيعيا أن يرتكب هذا الجيش المجازر للمدنيين ومعظمهم من الأطفال والنساء ولايكون لذلك تداعيات تضرب الوجود الاسرائيلى فى مقتل. فقد قطع شعرة معاوية بينه وبين الفلسطينيين بحيث لا يمكن التعايش جنبا الى جنب. أما عن علاقته مع الدول العربية المطبعة فهى متوقفة حاليا. والوضع الحالى ينذر بتوقفها تماما وذلك لان تلك الانظمة كانت تعتمد على رضاء الجانب الأمريكى.والآن بعد إنهيار سمعة الأنظمة فهى الآن معرضة للأزمات. ولن تنفعها أمريكا ولا إسرائيل. ولكن لماذا هذه الوحشية فى حرب إسرائيل على الفلسطينيين؟ أولا تعتقد حكومة إسرائيل أن باستمرار الضغط على الفلسطينيين سيقومون بمظاهرات ضد المقاومة الفلسطينية ويطالبونها بالاستسلام لانها تسببت فى تشريدهم ومعاناتهم. وللاسف أن هذا لم يحدث بعد أكثر من ٨ أشهر من الحرب. واستطلاعات الرأى تشير لفوز المقاومة إذا حدث انتخاب الآن. والضغط على سكان الضفة الغربية لم ينتج عنه شىء مماثل مع كل الممارسات من جيش الحيوانات الاسرائيلى. وقد تحطم الجسر البحرى فى غزة بارادة ربانية لمنع تهجير أهل غزة الى قبرص ومنها الى أوروبا. وضاعت على أمريكا ٤٠٠ مليون دولار أنفقت عليه. ولكن ماهى خسائر إسرائيل من هذا التوحش؟. أصبحت إسرائيل فى عزلة دولية ولم يعد لها غير أمريكا حليف واحد. ونفض الاتحاد الأوروبى يديه منها بحيث أن رئيس ألمانيا أعلن أنه مستعد للقبض على زعماء إسرائيل حسب قرار محكمة العدل الدولية. وذلك بعد أن رأى رأس الذئب الطائر برجوع حزب العمال للحكم حسب استطلاعات الرأى فى بريطانيا. وزاد الطين بلة اعتراف ٤ دول من الاتحاد الأوروبى بدولة فلسطين. والبقية تأتى حسب نظرية الدومينو. وهل لا يعرف نتنياهو ورفاقه أن معظم الشعب الأمريكى يكره اليهود وبالذات الصهاينة، وقد عشت ٤ أعوام فى أمريكا ولم أجد أى تعاطف مع اليهود. وكذلك يكره الشعب الألمانى اليهود لانه يتهمهم أنهم السبب فى معاناتهم فى الحربين الاولى والثانية. ولم يجد اليهود ملجأ إلا الى الدول العربية بعد طردهم من أسبانيا نتيجة لمحاكم التفتيش.