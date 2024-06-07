كروس يعلق على اقتراب اعتزاله كرة القدم

علق توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب ألمانيا، على اقتراب اعتزاله كرة القدم، وذاك بعد نهاية بطولة أمم أوروبا "يورو" 2024.



وكان كروس قد أكد في تصريحات سابقة بأنه سيعتزل اللعبة بعد نهاية بطولة اليورو 2024.

وتحدث توني كروس في تصريحات صحفية حول اقتراب اعتزاله كرة القدم، فقال ضاحكًا: "أنا في الواقع أدرك ذلك جيدًا".

وتابع: "بالطبع هذا لا يخيفني ولا أتوقع أن أتعرق، لقد بدأ العد التنازلي وأريد أن أخوض هذه المباريات الأخيرة بنفس الطريقة التي تمكنت بها من خوض المباريات الأخيرة لريال مدريد، أي بأكبر قدر ممكن من النجاح".

بينما تحدث عن وقت فراغه بعد الاعتزال، فقال: "بالتأكيد، سأقضي الوقت مع عائلتي، سأواصل البودكاست مع أخي فيليكس، كما أنني سأواصل توسيع أكاديمية توني كروس للاعبي كرة القدم الشباب في مدريد".

ونجح توني كروس في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم أمام بوروسبا دورتموند، بعد الفوز بهدفين نظيفين في المباراة النهائية، كما حقق لقب الدوري الإسباني.