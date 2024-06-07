منتخب موزمبيق يهزم الصومال بثنائية في تصفيات المونديال

حقق منتخب موزمبيق الفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره الصومال، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة ضمن تصفيات نهائيات كأس العالم 2026.



وأحرز هدف موزمبيق الأول الفونسو أمادي في الدقيقة 14، بينما أضاف ستانلي راتيفو الهدف الثاني في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.



وأحرز هدف الصومال الوحيد شيروا في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني.



وبهذا الفوز أصبح المنتخب الجزائري الأول برصيد 6 نقاط، فيما يليه غينيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ويأتي في المركز الثالث منتخب موزمبيق بنفس الرصيد 6 نقاط متساويًا في الرصيد بتسوانا ثم أوغندا بـ 3 نقاط.

ويتذيل المنتخب الصومالي، سادسًا للمجموعة بدون نقاط.