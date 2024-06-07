الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة في مصر

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة.. شهد سعر الدينار الكويتي خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية، حالة من الاستقرار السعري، وسجل سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي للشراء نحو 151.3 جنيه، وللبيع نحو 155.9 جنيه .

 

وفي هذا لاسياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية، سعر الدينار الكويتي بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة في السوق السودة والبنوك المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

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تعليقًا على ماحدث «مع قصواء»

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شهداء ومصابون فى قصف إسرائيلى استهدف منزلًا بخان يونس

سعر الدينار الكويتي بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

154.1 جنيه للشراء

155.1 جنيه للبيع.

 

بنك مصر

154.7 جنيه للشراء

155.6جنيها للبيع

 

بنك الإسكندرية

149.8 جنيه للشراء.

155.6 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

150 جنيه للشراء.

155.6 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

151.3 جنيه للشراء

155.9 جنيه للبيع

 

ارتفع اليورو قليلا خلال تعاملات الخميس المبكرة، وقبيل قرار متعلق بالسياسات من البنك المركزي الأوروبي إذ يرى المتعاملون أن خفض أسعار الفائدة أمر شبه مؤكد، في حين تراجع الدولار بفعل تجدد الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.

 

وصعد الدولار الكندي قليلا مقلصا بعض خسائر الجلسة الماضية بعد أن أصبح بنك كندا الأول في مجموعة السبع الذي يخفض سعر الفائدة الرئيسي كما كان متوقعا على نطاق واسع. وبلغ في أحدث التعاملات 1.3687 للدولار.

 

وزاد اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0876 دولار مع تطلع المتداولين إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الخميس للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

 

وفي حين أبدى صناع السياسات عزمهم على خفض تكاليف الاقتراض هذا الشهر، إلا أنهم ظلوا متحفظين بشأن مدى سرعة حدوث التخفيضات اللاحقة. في السوق الأوسع، كان الدولار في حالة تراجع ومن أسباب ذلك ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة مما زاد من مبررات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

 

وأظهرت بيانات الأربعاء أن قطاع الخدمات الأميركي عاد مرة أخرى إلى النمو في مايو، بعد انكماش قصير الأمد في الشهر السابق، لكن تفاصيل المسح أشارت إلى استمرار انكماش التوظيف.ومقابل العملة الأميركية، لامس الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.6201 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.09 بالمئة إلى 1.2800 دولار. وزاد الدولار الأسترالي 0.25 بالمئة إلى 0.6664 دولار.

 

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنوك المصرية

 

سجل سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري سعر 12.65جنيه للشراء و12.68جنيه للبيع وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر 12.67جنيه للشراء وسعر 12.70جنيه للبيع .

 

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي – مصر سعر 12.59جنيه للشراء  وسعر 12.68جنيه للبيع وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سعر 12.65جنيه للشراء وسعر 12.68جنيه للبيع.

 

 

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