الاستعلام عن الحالة االصحية للمصابين في انقلاب ميكروباص بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق ، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري أمام نزلة أم بيومي، ووجود عدد من المصابين.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق نتج عنه إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع تلفيات أثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على عصابة نسائية كولومبية تخصصت في الدعارة بالرحاب

تمكن ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بالتنسيق مع قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن القاهرة، من إسقاط عصابة نسائية تتكون من 4 سيدات يحملن الجنسية الكولومبية، متخذين من شقتين بـ مدينة الرحاب مسرحًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب وأعمال الدعارة بمقابل مادي.

وكانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لحماية الآداب، تفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية باستغلال عدد من الساقطات عقار قاطن بمدينة الرحاب في ممارسة أعمال الدعارة.

وكشفت التحريات، أن شبكة الدعارة تتكون من 4 فتيات يحملن الجنسية الكولومبية، وذلك عن طريق استقطاب الزبائن راغبي المتعة الحرام باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية كبيرة في الليلة.

وتابعت التحريات، أن المتهمات اتخذوا من شقتين بدائرة مدينة الرحاب مسرحًا لممارسة تلك الأعمال المنافية للآداب، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم داخل العقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتحرير محضر بالواقعة.