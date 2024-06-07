وزير داخلية جنوب السودان يحذر الشرطة من التحيز

أصدر رئيس الشرطة هذا التحذير عندما ترأس مرور 1400 ضابط في ميدان الحرية في توريت، وكان الضباط يخضعون للتدريب منذ يونيو من العام الماضي.

الفساد في جنوب السودان

مارول بيار، الشرطة من الفساد وتفضيل المجرمين على أساس العلاقات والعرق.

وقال الجنرال بيار إن بعض ضباط الشرطة متورطون في الفساد وتلاعبوا في التحقيقات الجنائية، محذرا من أنه سيتم استبدال هؤلاء الأفراد على الفور، رأيت من الجريدة هنا 14 خريجًا بدرجة البكالوريوس.

واضاف الجنرال بيار: "يتم ترقية الـ 14 على الفور إلى ضباط صف، ويتم ترقية الـ 22 من حاملي دبلوم الدبلوم إلى رقيب تقني، وإذا كانت هناك دورة، فسوف أفكر فيهم".

وحذر قائلا: "لا ينبغي لأحد أن يبيع زي الشرطة، ولا ينبغي لأحد أن يشارك في أنشطة مدنية، ولا ينبغي للشرطة أن تشارك في السرقة".

"باعتباركم الدفعة الثامنة، ستتولون الآن المكاتب الفارغة، خاصة في مراكز الشرطة.

وأوضح: وجدنا في جوبا بعض الضباط الموجودين في المركز منذ عهد السودان وأمرت باستبدالهم فوراً بآخرين جدد.

وحضر الحفل أيضًا نائب وزير الداخلية، ديفيد ماريال جومكي، ومساعد IGP لتنمية الموارد البشرية، اللفتنانت جنرال جاكسون وجنرالات الشرطة الآخرون، بما في ذلك المتحدث باسم الشرطة، الجنرال دانييل جوستين.

وقال جومكي إن معاناة الناس في جنوب السودان لا تأتي فقط من الحكومة والمتمردين، ولكن أيضاً من الشرطة لفشلها في ضمان الأمن للسماح للمزارعين بإنتاج الغذاء.

ووعد الوزير بالمركبات وغيرها من الخدمات اللوجستية لعمليات الشرطة الفعالة، يا شعبي، نحن في وضع صعب، لكن هذا لا يأتي من الحكومة فقط، كما يأتي منا نحن الشرطة، أو القوات المنظمة، الذين لا يقومون بعملهم كما ينبغي.

وقال جومكي: "لدينا الآن العديد من المجرمين والمدنيين الذين لا يستطيعون الزراعة ولن يكون هناك طعام ونحن ننتظر نفس الشيء من أوغندا أو كينيا".

ولفت: “هذه بداية تحول للشرطة وكل القوى المنظمة. إذا كنت ترتدي الزي العسكري ولديك سلاح ولم تكن مدرباً، فهذا يعني أنك لا تعرف قانون الحكومة أو الشرطة أو الجيش.

وقال مفوض الشرطة، الجنرال جيمس مونداي إينوكا، إن القوات المتخرجة استفادت من تدريب تنشيطي تحت هذا الموضوع؛ "السلام والأمن المستدامان من خلال المبادرات المحلية، ما نقوم به هو مبادرة من جنوب السودان وحده، وقادتنا ونحن نركز على السلام المستدام، لكي يدوم السلام، يجب أن يكون ذلك بمبادرتنا الخاصة”.

وأعرب والي شرق الاستوائية، لويس لوبونج لوجور، عن امتنانه لعدد خريجي دفعة الشرطة رقم 8، قائلاً إنها المرة الأولى على الإطلاق في جنوب السودان.

أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها أشخاصاً متعلمين ينضمون إلى الشرطة.

وقال المحافظ: "دعونا نأمل أن تكون هذه هي البداية، حيث لا يوجد في جميع أنحاء العالم شرطة غير متعلمين لأن معظم عمل الشرطة اليوم يتطلب المعرفة".

قد اكتسبت المهارات والمعرفة التي ستساعدك على تقديم الخدمة للناس في بلدك، لا أريد أن أكرر ما تدربت عليه، بل يجب رؤيته في العمل الذي تقوم به.

وأضاف: "من اليوم فصاعدًا، وكما أمرت الشرطة الدولية، أريد أن ينام سكان ولاية شرق الاستوائية بسلام".