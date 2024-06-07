سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة في البنوك والسوق السوداء مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة.. شهد سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية والسوق السوداء، حالة من التذبذب السعري، وبلغ سعر الشراء في البنك المركزي المصري نحو 47.586 جنيه، وللبيع سعر 47.453 جنيه.

أما عن معرفة سعر الدولار اليوم في السوق السوداء فقد وصل التحديث اللحظي لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء سعر الشراء 48.49 جنيه، وسعر البيع 47.95 جنيه، وآخر سعر أمس 47.77 جنيه مصري.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية، سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة في السوق السودة والبنوك المصرية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات

1 دولار أمريكى 47.8 جنيه.

5 دولارات أمريكية 239 جنيها.

10 دولارات أمريكية 478 جنيها.

25 دولارا أمريكيا 1,195 جنيه.

50 دولارا أمريكيا 2,390 جنيه.

100 دولار أمريكى 4,780 جنيه.

150 دولارا أمريكيا 7,170 جنيه.

200 دولار أمريكى 9,560 جنيه.

250 دولارا أمريكيا 11,950 جنيه.

300 دولار أمريكى 14,340 جنيه.

500 دولار أمريكى 23,900 جنيه.

700 دولار أمريكى 33,460 جنيه.

1000 دولار أمريكى 47,800 جنيه.

سعر الدولار اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات في البنوك المصرية

ويبلغ سعر الشراء في البنك المركزي 47.586 جنيه، وسعر البيع 47.453 جنيه.

سعر الشراء في البنك الأهلى المصرى 47.58 جنيه، سعر البيع 47.48 جنيه.

ويبلغ سعر الشراء بـ بنك مصر 47.64 جنيه، وسعر البيع 47.54 جنيه.

سعر الشراء في بنك القاهرة 47.58 جنيه، سعر البيع 47.48 جنيه.

سعر الشراء لمصرف أبو ظبي الإسلامي 47.8 جنيه، سعر البيع 47.7 جنيه.

ويبلغ سعر الشراء للبنك التجاري الدولي 47.58 جنيه، وسعر البيع 47.48 جنيه.

سعر الشراء لبنك الإسكندرية هو 47.58 جنيه، وسعر البيع 47.48 جنيه.

سعر شراء بنك كريدي أجريكول هو 47.58 جنيه، وسعر البيع 47.48 جنيه.

سعر الشراء لبنك قطر الوطني 47.58 جنيه، سعر البيع 47.48 جنيه.

ويبلغ سعر شراء بنك البركة 47.55 جنيه، وسعر البيع 47.45 جنيه.

سعر الشراء لبنك الكويت الوطني هو 47.55 جنيه، وسعر البيع 47.45 جنيه.

سعر الشراء في البنك المصري الخليجي 47.55 جنيه، سعر البيع 47.45 جنيه.

سعر الشراء للبنك العربي الدولي هو 47.55 جنيه، وسعر البيع 47.45 جنيه.