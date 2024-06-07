استقرار أسعار البيض اليوم الجمعة من أرض المزرعة والأسواق

أسعار البيض اليوم الجمعة.. شهدت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق ومن أرض المزرعة، ارتفاعًا، إذ سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 135 جنيهًا، بينما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 137 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 135 جنيهًا، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

وفي هذا الصدد، ترصد بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار البيض اليوم الجمعة، حيث يلجأ العديد من المواطنين يوميًا للدخول على شبكة الإنترنت خاصة محرك «جوجل» العالمي للتعرف على كل ما هو جديد عن سعر كرتونة البيض في المزرعة الموافق الجمعة 7 يونيو 2024، وتحرص الوفد على رصد ومتابعة كل الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة الاقتصادية والسعرية لمختلف السلع بالأسواق المصرية، لا سيما أسعار البيض اليوم الجمعة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق وأرض المزرعة

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 135 جنيهًا، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 135 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 137 جنيهًا.

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.

ولهذا فإن بوابة الوفد الإلكترونية تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر البيض اليوم «الأبيض والأحمر والبلدي» بالمزرعة، لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.