إنطلاق فعاليات بطولة اللياقة التنافسية العربية "ARABFIT" بالغردقة

شهد فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وممدوح خليفة وكيل المديرية للرياضة، إنطلاق فعاليات اليوم الأول من بطولة اللياقة التنافسية العربية "ARABFIT" في البحر الأحمر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وتم تنظيم البطولة بواسطة الاتحاد المصري للياقة البدنية برئاسة بليغ أبو عايد وتقام بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة خلال الفترة من ٧ إلى ٨ يونيو ٢٠٢٤م. شارك في البطولة أكثر من ١٥ دولة عربية بإجمالي ٣٥٠ لاعب من مختلف المراحل السنية، التي تتراوح أعمارهم بين ٣٠ و ٥٠ عامًا، وتنقسم البطولة إلى أربع مراحل كالآتي: مرحلة أولى للأعمار من ٣٠ إلى ٣٥، مرحلة ثانية للأعمار من ٣٥ إلى ٤٠، مرحلة ثالثة للأعمار من ٤٠ إلى ٤٥، ومرحلة رابعة للأعمار من ٤٥ إلى ٥٠.

وأعرب فراج عبد المقصود، كيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، عن امتنانه وشكره لبليغ أبو عايد، رئيس الاتحاد المصري للياقة البدنية،وجميع القائمين على البطولة على التنظيم المثالي للبطولة واختياره الناجح لمدينة الغردقة لإقامة البطولة ، نظرًا لما تتمتع به المدينة من جمال طبيعي يجذب الأنظار وطبيعة ساحرة وجذابة .

وأكد عبد المقصود إمكانية، استضافة جميع المحافل الرياضية المحلية والدولية، وأنه مستعد لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه تنظيم البطولات، بهدف وضع الغردقة في مقدمة الدول التي تتميز بقدرتها على استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.