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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المكتب الإعلامي بغزة: طائرات الاحتلال استهدفت مركز إيواء مدرسة أسماء بمخيم الشاطئ

بوابة الوفد الإلكترونية

 قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن طائرات الاحتلال ارتكبت جريمة جديدة باستهدافها، ظهر هذا اليوم، مركز إيواء مدرسة أسماء بمخيم الشاطئ، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة سبعة آخرين.

 

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 وأضاف المكتب الإعلامي، أن استهداف هذه المدرسة التي تتبع وكالة الأونروا، ويرتفع عدد مدارس الأونروا المخصصة كمراكز إيواء واستهدفها الاحتلال بالقصف عما يزيد على ١٥٠ مدرسة تتبع وكالة الأونروا، إضافة لقصف عشرات المرافق والمنشآت والمراكز الخدماتية الأخرى التي تتبع الأونروا، وكانت مخصصة لإيواء النازحين.

 

الاستهداف الصهيوني الممنهج لمراكز الإيواء:

 وأكد المكتب الإعلامي، أنه بات واضحًا الاستهداف الصهيوني الممنهج لمراكز الإيواء التي تعج بالمواطنين تحت حجج وذرائع كاذبة، ولا يكترث الاحتلال بأي حماية تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني لهذه المدارس، كونها أعيان مدنية وأيضًا كونها تتبع هيئة أممية وتحمل علم الأمم المتحدة، فضلًا عن أنها تضم تجمعات بشرية كثيفة العدد، وأي استهداف يخلف عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى المدنيين.

 

مواصلة جريمة الإبادة الجماعية:

 وأدان المكتب استمرار قصف الاحتلال لمراكز الإيواء ومواصلة جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا، ونطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحرك جاد لإنهاء هذه البلطجة والإجرام الصهيوني الذي يطال المدنيين العزل في كل مكان من قطاع غزة، ويلاحقهم القصف والقتل في كل زاوية يلجأون إليها .

 

 وحمل المكتب الإعلامي في غزة، الولايات المتحدة المسئولية التشاركية مع الاحتلال عن هذه الجرائم، ونطالب المحكمة الجنائية الدولية بإتخاذ خطوة قانونية عملية تجاه هذه الجرائم ضد الإنسانية، كما نطالب محكمة العدل الدولية بإصدار حكم قضائي بإيقاف هذا العدوان وإدانة الاحتلال وقادته على كل الجرائم المرتكبة منذ بداية العدوان.

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