الجمعة 07 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 36731

أطفال غزة
أطفال غزة

أفاد التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 245 على قطاع غزة الصادر عن وزارة الصحة بغزة، بأن حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفاع الى 36731 شهيد و 83530 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي. 

 

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وبين التقرير ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 77 شهيد و 221 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

 

وأشار التقرير إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم. 

 

كما اهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

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