بني سويف: افتتاح 5 مساجد بعدد من المراكز والمدن

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء مراكز بني سويف وببا وناصر "كل في مركزه" لافتتاح عدد من المساجد بقرى (إهوة، بهبشين، الفقاعي) ومنطقة الأزهري ببني سويف ومدينة ببا، بتكلفة إجمالية تجاوزت 13.5مليون جنيهًا، ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، وفي إطار الاستعدادات الجاري تنفيذها بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وحرص هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، على افتتاح مسجد التوبة بمنطقة الأزهري والذي تم إحلاله وتجديده على مساحة 360م، وبتكلفة إجمالية بلغت 5ملايين جنيهًا "جهود ذاتية"، كما تم افتتاح مسجد على نصر بقرية إهوة"إحلال وتجديد" على مساحة 255م عبارة عن 190م صحن المسجد بالإضافة إلى 65م مصلى للسيدات، وذلك بتكلفة 2.5مليون جنيهًا.

وافتتح مدحت صلاح رئيس مدينة ببا مسجد الشيخ ياسين بمدينة ببا، والذي تم إحلاله وتجديده على مساحة 280م تتضمن مصلى للسيدات، بتكلفة بلغت أكثر من 2.6مليون جنيهًا "من ميزانية الوزارة"، كما تم افتتاح مسجد التقوى بقرية الفقاعي التابعة لمركز ببا على مساحة إجمالية 140م يتخللها مصلى سيدات، بتكلفة تجاوز مليون جنيهًا من خطة الوزارة.

وفي مركز ناصر تم افتتاح مسجد كامل متولي بقرية بهبشين "إنشاء جديد" على مساحة 220م، وبتكلفة إجمالية 2مليون جنيهًا "جهود ذاتية"، هذا وقد شهد افتتاح المساجد عدد من قيادات ومسئولو الأوقاف والتنفيذيين المعنيين من المحافظة والوحدات المحلية والقيادات الطبيعية وجموع المصليين بتلك المراكز.