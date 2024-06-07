ملائكة من نوع خاص.. الحماية المدنية تنقل سيدة مريضة إلى المستشفى

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إستغاثة لنقل سيدة "مسنة"- مقيمة بدائرة قسم شرطة الخليفة مريضة وغير قادرة على الحركة ، للمستشفى لتلقى العلاج.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وتقدمت المواطنة المذكورة بالشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى



وفي سياق منفصل لقي طفل مصرعه، غرقا أثناء السباحة في مياه نهر النيل عند جزيرة بمنطقة القصبجي في الجيزة.



كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة الجيزة، بلاغا يفيد بغرق طفل في مياه نهر النيل عند جزيرة بمنطقة القصبجي في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة مدعومة بقوة من الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.



وفى سياق آخر حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، جلسة 12 يونيو الجارى لنظر أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، فى اتهامه بتعاطى المواد المخدرة والقتل الخطأ والتسبب فى وفاة سائق عقب دهسه بسيارته.

كانت قد قررت نيابة العمرانية، إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل الخطأ وتعاطي مواد مخدرة وقيادة سيارة تحت تاثير المخدر في قضية حادث الطريق الدائري.



وثبت في تقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وأيضًا مشتقات الميثامفيتامين، وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب أعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

وفى سياق آخر شهد الطريق الاقليمي بالجيزة حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص ما اسفر عن مصرع ٥ اشخاص واصابة ١٨ اخرين.

تلقت مديرية امن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا نطاق مركز العياط

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين اصطدام سيارتين ميكروباص مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص فيما أصيب 18 آخرون.

اودعت الشرطة الجثامين ثلاجة المستشفى، ونقل المصابين لتلقي العلاج مع تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.

وفى سياق آخر تجديد حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة



جدد قاضي المعارضات حبس خادمة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة في مدينة بدر.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على خادمة إثيوبية سرقت مشغولات ذهبية من رئيسة مجلس إدارة جمعية خيرية وخدمات اجتماعية في مدينة بدر.

وتبين من خلال التحريات أن المتهمة استولت على مشغولات ذهبية تقدر بنصف مليون جنيه، واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.