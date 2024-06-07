الجمعة 07 يونيو 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدرسة للأونروا بشمال غزة

أطفال غزة
أطفال غزة

 أفادت إذاعة «صوت فلسطين»، (اليوم الجمعة)، بسقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ في شمال غرب قطاع غزة.

 

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 وقال الدفاع المدني في غزة إن فرقًا تابعة له توجّهت إلى موقع المدرسة في أعقاب القصف.

 

 وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس (الخميس)، أن قصفًا إسرائيليًا على مدرسة أخرى تابعة للأونروا في النصيرات بوسط غزة أسفر عن مقتل 40 شخصًا وإصابة 74 آخرين.

 

الأمم المتحدة تعتزم إدراج إسرائيل في قائمة العار:

 أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أبلغ مسؤولين إسرائيليين بأن المنظمة تعتزم تصنيف إسرائيل ضمن القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال، وإدراجها ضمن ما يعرف بـ"قائمة العار".

 نية غوتيريس استنفرت جهودًا إسرائيلية لمنع إدراجها على القائمة السوداء التي تضم الأطراف المتورطة في نزاعات ترتكب فيها انتهاكات جسيمة في حق الأطفال.

 

 وإذا رأى القرار الأممي النور رسميًا، فإنه يصبح ساري المفعول لمدة 4 سنوات، وهو ما يُثير قلقًا كبيرًا لدى تل أبيب، بالنظر لتداعياته العملية، وعلى رأسها إضرار مرجح بإمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.

كما أن الخطوة تأتي في سياق سلسلة من القرارات الدولية ضد إسرائيل.

 

تل أبيب تبذل جهودًا لمنع صدور القرار:

 القناة 13 الإسرائيلية، نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب تبذل جهودا لمنع صدور القرار، المرتقب هذا الأسبوع، لكن فرص نجاح تلك الجهود تبدو ضئيلة بحسب المسؤول الإسرائيلي.

 التقديرات التي نتجت عن النقاشات في إطار مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيليين، تشير إلى أن الأمم المتحدة ستعلن فعلًا أن الجيش الإسرائيلي هو منظمة تؤذي وتقتل الأطفال، لتوضع ضمن قائمة تشمل بشكل أساسي المتورطين في تجنيد الأطفال واستغلالهم جنسيًا وقتلهم وتشويههم، والقيام بالهجمات على المدارس أو المستشفيات، وغير ذلك من الانتهاكات.

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