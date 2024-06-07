قرى قنا تعيش في جحيم.. انقطاع المياه ودرجة الحرارة 45

تعيش العديد من قرى ونجوع عددًا من مراكز محافظة قنا، خلال تلك الأيام، حالة مأساوية ومعاناة الشديدة بسبب الانقطاع المتكرر لمياه الشرب عن منازلهم، خصوصا مع قرب دخول فصل الصيف وتعرض البلاد لموجة من الارتفاع فى درجات الحرارة، والتى وصلت إلى ما يقرب من 45 درجة مئوية بمحافظة قنا خلال اليومين الماضيين، حالة ضعف مياه الشرب فى عددًا من القرى وانقطاعها فى قرى أخرى، أدت لحالة من الغضب وصلت اصدائها إلى مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وبدء المواطنون بمهاجمة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، خاصة بعد إصدار الأخيرة بيان تنفى فيه قطع المياه عن عددا من القرى، الأمر الذى قوبل بالنفى والتهكم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبدوء بالتفاعل وذكر القرى والمناطق التى ينتمون إليها، وتعانى من ضعف المياه فى بعض القرى وانقطاعها بشكل كامل فى مناطق أخرى، وهو ما يكشف حجم الأزمة التى تعانى منها غالبية مراكز محافظة قنا فى إمدادات مياه الشرب للمواطنين .

الأزمة كشفت عن وجود مشكلة حقيقية فى مياه الشرب بأغلب مراكز محافظة قنا، كقرى العمره والبحري سمهود، والعليمات، ونجع الزمر، والمعيصرة، ونجع الزغلات، ونجع عبدالكريم، ونجع الشيخ سعيد بمركز ابو تشت، وقرية العركى ونجع صفر بمركز فرشوط، وقرية المناصرة وأولاد نجم الرحمانية ومنطقة ترعة الضمرانية بمركز نجع حمادي، ومنطقة المساكن بمركز الوقف فى شمال المحافظة، وقرية المحروسة بمركز قنا وعددآ من قرى مركز قفط، وقرية الخطارة بمركز نقادة، وقرية الكراتية وحجازة بمركز قوص فى جنوب قنا .

يقول الدكتور سليم عبد الحكيم من شباب قرية المناصرة التابعة لمركز نجع حمادي، هناك إنقطاع متكرر لمياه الشرب وضعف بشكل عام فى القرية ككل، باغلب الأوقات التى تأتى فيها المياه، مضيفاً ان اغلب المنازل تستخدم مواتير لرفع المياه وضخها للمنازل.

وذكر عبد الحكيم، أنه جرى التقدم بالعديد من الشكاوى للجهات المعنية والمسؤولين فى محاولة لحل الأزمة التى تعانى منها أجزاء كبيرة من القرية، ولكن بدون جدوى، مضيفاً ان الحال لا يزال على ما هو عليه. وأضاف الدكتور سليم ان المشكلة قائمة منذ ما يقرب من حوالي سنتين، والقرية تعانى من انقطاع للمياه بالساعات والايام، مضيفاً إلى إنقطاع المياه بشكل كامل فى بعض أجزاء القرية وطوال وقت الصيف ليل نهار وذلك على حد قوله، خاصة مناطق عرب المناصرة ومنطقة عزبة عوض المناصرة امتداد المدرسة الإعدادية.

وأوضح محمد سيد، من أهالى مركز أبو تشت، أن هناك ضعف فى ضخ مياه الشرب لكافة قرى المركز ، بالإضافة لوجود قرى لا تصل إليها المياه من الأساس.

وذكر ان هناك شكوى جماعية من المياه بكافة قرى ابو تشت، موضحاً أن مرشح ابوشوشه الجديد جرى الانتهاء من تجهيزه من عام ولم يتم تشغيله إلى الآن بالرغم من الأزمة التى يعانى منها أهالى المركز.

ولفت إلى أن هناك إنقطاع فى مياه الشرب بعددًا من القرى بشكلاً مستمر ومن بينها قرية البحري سمهود، والعليمات، ونجع الزمر، والمعيصرة، ونجع الزغلات، ونجع عبدالكريم، ونجع الشيخ سعيد، بالإضافة لأعمال الكسر والاعطال التى باتت تتم بشكل شبه يومى. فيما أوضح احمد فؤاد رئيس مجلس إدارة مركز شباب اولاد نجم بهجورة بنجع حمادي، أن قرية اولاد نجم تعانى هى الأخرى من ضعف في مياه الشرب بأغلب القرى والنجوع والعزب التابعة لها، مضيفاً اننا نطالب الدولة بعمل مرشح مياه جديد للقرية يكون قادر على تلبية متطلبات اولاد نجم من مياه الشرب.

وأشار عبد الرحيم محمود، إلى أن هناك إهمال غير مسبوق يسيطر على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، مضيفاً ان هذه الفترة تعد اسوء فترات مرت على أهالى محافظة قنا خاصة مع تكرار انقطاعات المياه التى أصبحت تحدث على مستوى مراكز بأكملها ولمدة ساعات، مطالباً بضرورة حل مشكلة مياه الشرب التى باتت لا يخلوا منها مركز بقنا، مضيفاً ان مياه الشرب للمواطن بمثابة ابسط حقوقه الادمية.