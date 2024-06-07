سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7-6-2024

استقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 7-6-2024، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 51.57 جنيه للشراء، و51.86 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 51.55 جنيه للشراء، و51.86 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 51.60 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالآتي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

51.60 جنيه للشراء.

51.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

51.57 جنيه للشراء.

51.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

51.67 جنيه للشراء.

51.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

51.55 جنيه للشراء.

51.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

51.60 جنيه للشراء.

51.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

51.84 جنيه للشراء.

52.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

51.55 جنيه للشراء.

51.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

51.55 جنيه للشراء.

51.81 جنيه للبيع.

حوم الدولار قرب أدنى مستوياته في ثمانية أسابيع، الجمعة، قبل صدور تقرير مهم للوظائف الأميركية قد يوفر مؤشرات أفضل عن موعد البدء في خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتمسك اليورو بمكاسبه التي حققها الليلة الماضية، بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تلميحات عن آفاق السياسة النقدية بالنظر إلى أن التضخم لا يزال أعلى من المستهدف. وبحلول الساعة 0845 بتوقيت غرينتش استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، عند 104.12 وهو مستوى ليس ببعيد عن أدنى مستوى له هذا الأسبوع عند 103.99. وكانت هذه المرة الأولى التي يكسر فيها مستوى 104 منذ التاسع من أبريل.

ويتجه المؤشر نحو الانخفاض 0.54 بالمئة خلال الأسبوع بعد سلسلة بيانات كلية جاءت أضعف من المتوقع.

ولم يتغير اليورو كثيرا عن مستوى 1.0894 دولار بعد مكاسب بنحو 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة إثر خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية مطلقا بذلك دورته للتيسير النقدي.

ومع ذلك رفع مسؤولو المركزي الأوروبي توقعاتهم للتضخم الذي من المتوقع حاليا أن يظل أعلى من هدف البنك البالغ اثنين بالمئة حتى أواخر العام المقبل.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.27855 دولار اليوم الجمعة بالقرب من أعلى مستوى حققه خلال الأسبوع عند 1.2828 دولار، وهو أقوى مستوى له منذ منتصف مارس.

وصعدت العملة اليابانية على نحو طفيف لينخفض الدولار 0.2 بالمئة إلى 155.38 ين، فيما تتجه لتحقيق خسارة أسبوعية بنحو 1.2 بالمئة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر أبريل عندما تدخلت السلطات لدعم العملة.