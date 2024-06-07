الإسماعيلي يلاقي بروكسي وزد وديا استعداداً لمواجهة إنبي

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مباراتين وديتين أمام بروكسي و زد على الترتيب، ضمن برنامج الفريق استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الفريق نظيره بروكسي، في السابعة مساء الأحد المقبل، باستاد الإسماعيلية، على أن يواجه زد، يوم الثلاثاء بالقاهرة.

وحرص الجهاز الإداري للفريق، على تنظيم سلسلة من المباريات الودية خلال فترة التوقف الحالية، للحفاظ على جاهزية اللاعبين قبل استئناف مسابقتي الدوري وكأس مصر.

وعلى جانب آخر ، ضع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، مباريات إنبى الأخيرة أمامه من أجل دراستها لتجهيز الدراويش، على أكمل وجه قبل مواجهة الفريق البترولي .

ويدرس إيهاب جلال مواجهات الفريق إنبي أمام النجوم وسيراميكا والمصرى من أجل معرفة نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة لعبور هذه المباراة وتحقيق النقاط الثلاث.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدها من 25 مباراة مع تبقي 9 مباريات على نهاية المسابقة.