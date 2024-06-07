مكافأة 7 ممرضات بوحدات يوسف الصديق فى المرور المفاجئ لوكيل صحة الفيوم

قام الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بالمرور المفاجئ على 8 وحدات رعاية أساسية بمركز يوسف الصديق .

استهل الجولة المفاجئة بالمرور على وحدة على باشا الروبى فى أقصى الشمال الغربى للفيوم، وهى وحدة ذات كثافة قليلة، وتخدم عدد قليل من السكان.

وتفقد الوحدة ولم يجد الطبيب أو الصيدلى او طبيب الأسنان، كما لاحظ عدم التزام بعض العاملين بالزى الرسمى و كارت التعريف فشدد بضرورة الالتزام بذلك وامر بفحص دفاتر الحضور والانصراف وحصر المتغيبين دون اذن و تحويلهم للتحقيق وقد تفقد غرفة التطعيمات.

وناقش الممرضة فى التطعيمات الروتيني، كما تفقد الاستقبال وغرفة الملفات، وتوجه والفريق المرافق الى وحدة قوتة والمنقولة اعمالها لأحد منازل القرية، وذلك فى حضور الدكتور حسين صالح غيث -مدير الوحدة وقد لاحظ التزام جميع العاملين بالزى الرسمى وكارت التعريف وكذلك انتظام سير العمل ،كما لاحظ وجود قافلة تنظيم الاسرة ضمن حملة حقك تنظمى المرحلة الثانية و المنفذة بمركز يوسف الصديق .

وحرص على تفقد وحدة قارون فى حضور الدكتور محمود عبد الباقى -مدير الوحدة ولاحظ وجود بعض العاملين غير ملتزمين بالزى و كارت التعريف فنبه على ضرورة الالتزام بالتعليمات، وعلم أن المياه مقطوعة عن الوحدة منذ فترة فقام على الفور بالاتصال بالمسئولين بالمحافظة وشركة المياه ومركز السيطرة والتحكم فى الازمات لحل تلك المشكلة.

ولاحظ وجود جهاز البصمة وتاكد انه مفعل ، ثم تفقد غرفة التطعيمات وامر بصرف مكافأة للممرضة فاطمة منصور حميدة لكفاءتها العلمية، كما تفقد الاستقبال وناقش الممرضة اسراء فارس رشدى -وامر بصرف مكافاة مالية لها من الادارة لكفاءتها العلمية .

قافلة تنظيم الاسرة

بعد ذلك توجه الى وحدة منشأة قارون واعمالها منقولة الى احد المنازل لدخول الوحدة ضمن مشروعات حياة كريمة وقد لاحظ التزام جميع العاملين ،كما لاحظ وجود قافلة تنظيم الاسرة وقام بسؤال الأهالى عن الخدمة المقدمة لهم .ثم تفقد الاستقبال ولاحظ وجود اسطوانات اكسجين فارغة فامر بمجازاة فريق اشراف الرعاية الاساسية بالادارة لضعف الاشراف والاهمال فى العمل وامر باستبدال الاسطوانات الفارغة باخرى ممتلئة.

وتوجه بعدها الى وحدة الشيمى و تفقد الصيدلية وقام بسؤال الصيدلى عن نواقص الادوية فاجاب بنقص بعض المسكنات فقام على الفور بالاتصال بالادارة وعلم بوجود الادوية بالادارة فأمر بمجازاة الاشراف الصيدلى المسئول عن ذلك بخصم يوم من الراتب لضعف الاشراف و تقاعسه عن العمل وعدم التواصل مع الوحدات وغرفة التطعيمات و التعقيم ووجد جهاز "اوتوكلاف " معطل فأمر بالتواصل مع مهندسة الصيانة بالمديرية لاصلاحه و السونار وغرفة الملفات و تنظيم الاسرة وامر بصرف مكافأة للممرضة احلام صالح سلطان - ممرضة تنظيم الاسرة لكفاءتها العلمية.

قام وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بالمرور على وحدة والى ميزار وهى ايضا اعمالها منقولة الى احد منازل القرية لدخول الوحدة ضمن مشروعات حياة كريمة ولاحظ التزام العاملين و البصمة مفعلة وتفقد غرفة التطعيمات وامر بمكافاة الممرضة ايمان عبد الحميد محمد لكفاءتها العلمية ،كذلك تفقد تنظيم الأسرة، وامر بصرف مكافاة مالية للممرضة عبير احمد عبد الجواد -ممرضة تنظيم الاسرة لكفاءتها العلمية ،وتفقد بعدها الاستقبال ووجد جهاز الاستنشاق معطل فأمر بتوفير جهاز بديل.

وواصل المرور إلى وحدة الصبيحى ووجد العاملين ملتزمين والعمل يسير على ما يرام وتفقد الصيدلية والاستقبال و التطعيمات وناقش الممرضة حنان سيد على -ممرضة التطعيمات، وامر بصرف مكافاة مالية لها ،ثم تفقد غرفة الملفات و امر بصرف مكافاة للممرضة نعمات أحمد يعقوب -المسئولة عن الملفات ، كما تفقد تنظيم الاسرة وامر بصرف مكافاة مالية للممرضة منال محمد محمد حسين لكفاءتها العلمية.

وفى نهاية الجولة تم المرور على وحدة بريشة فى الفترة المسائية ووجد ان الاعمال محالة الى وحدة المشرك بحرى وتفقد الاستقبال وناقش المنرضة النوباتجية عن الامصال المتوفرة بالوحدة و اطمئن لتوافرها.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالفيوم، على استمرار المرور المفاجئ على جميع اماكن تقديم الخدمة للاطمئنان على تقديم الخدمة الامنة للمواطنين وبخاصة فى الاماكن النائية والمتطرفة خلال الصيف.

ورافقه خلال المرور كلا من الدكتورة رشا حسين -مدير ادارة الدعم الفنى و هالة احمد -مدير ادارة التمريض والدكتورة صبا محمد -عضو ادارة الدعم الفنى ومتولى سعد -مدير الشئون الادارية. وبانتهاء الزيارة تم توفير اسطوانة اكسجين بوحدة منشاة قارون وتم ارسال فريق من شركة المياة لاصلاح خط المياة الموصل لوحدة قارون وتوصيل المياة للوحدة.

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