40 قتيلًا في قصف مدفعي قرب الخرطوم

أفاد ناشطون سودانيون، اليوم الجمعة، بأن نحو 40 شخصًا قتلوا في قصف مدفعي عنيف من قوات الدعم السريع، على أم درمان، ضاحية الخرطوم.

وذكرت «تنسيقية لجان مقاومة كرري»، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، أن «قوات الدعم السريع» قصفت الخميس أم درمان، والحصيلة «حتى الآن ... 40 مواطنًا/ مواطنة شهداء، وإصابات فوق 50 بين طفيفة وحرجة».

أم درمان:

أضافت: «لا يوجد حصر دقيق لعدد شهداء اليوم بأم درمان».

وأوضحت التنسيقية أنّ «أغلب المتوفين وصلوا لمستشفى النو التعليمي، والبقية لمستشفيات خاصة والبقية الأخرى تمّ دفنهم قبل وصولهم للمستشفيات من قبل ذويهم».

واتهم ناشطون «قوات الدعم السريع» التي تحارب الجيش السوداني منذ أبريل (نيسان) 2023، بتنفيذ هجوم دامٍ على قرية ود النورة في ولاية الجزيرة في وسط السودان، أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص بينهم 35 طفلاً.

تتواصل المعارك في جميع أنحاء البلاد:

في هذه الأثناء، تتواصل المعارك في جميع أنحاء البلاد بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة حمدان دقلو.

لكنّ حصيلة قتلى الحرب لا تزال غير واضحة فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى «150 ألفًا» وفقًا للمبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو.

واتُّهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك استهداف المدنيين والقصف العشوائي للمناطق السكنية ونهب المساعدات الإنسانية الحيوية، أو عرقلة وصولها إلى من يحتاجونها.