جنوب السودان| المعتقل السابق كويل أغوير ينضم إلى محادثات السلام في نيروبي

شارك المعتقل السابق حاكم ولاية شمال بحر الغزال، كويل أغوير كويل، إلي محادثات الوساطة رفيعة المستوى حول جنوب السودان التي تحكمها الحكومة الكينية بين حكومة جوبا، وجماعات المعارضة وأصحاب المصلحة الآخرين.

محادثات الوساطة في جنوب السودان

من هو كويل أغوير كويل؟

اعتقل أغوير في يوليو 2021 بتهمة الخيانة بعد أن دعا التحالف الشعبي للعمل المدني، الذي هو عضو فيه، إلى انتفاضة شعبية.

رفضت المحكمة العليا الخاصة في جوبا قضيته في ديسمبر 2022.

وصل إلى نيروبي كرئيس لوفد PCCA الذي يشارك في محادثات السلام في نيروبي كحركة للحقوق المدنية.

ثم ألقي القبض على أقوير من قبل جهاز الأمن الوطني (NSS)، في العاصمة جوبا لتوقيعه على إعلان PCCA.

عن مجموعة PCCA

PCCA هي مجموعة من مجموعات المجتمع المدني التي أطلقت حملة عامة في أغسطس 2021 للمطالبة بالتغيير السياسي بعد سنوات مضطربة ودموية في كثير من الأحيان تميزت بالصراعات والحرب الأهلية بعد فترة وجيزة من الاستقلال.

وفي الوقت نفسه، أكد إدموند ياكاني، ممثل المجتمع المدني في المحادثات، لهذا المنشور أن الحاكم السابق أغوير سيشارك في المحادثات كرئيس لوفد PCCA.

هذا انعكاس جيد على تنفيذ إعلان الالتزام الموقع بموجب محادثات السلام في نيروبي (مبادرة تونميني).

وجود كويل أغوير كويل هنا في نيروبي، بعد تقييد حركته كان مثيرا للإعجاب وهذه هي الثقافة السياسية التي طالبنا بها كمجتمع مدني".

دعونا نستخدم الحوار لرعاية تنمية ونمو دولة وأمة جنوب السودان. وبصفتي مدافعا عن حقوق الإنسان وقف ودعا الحكومة إلى إطلاق سراح كويل أغوير لعدة سنوات، يسعدني أن أراه على طاولة وساطة السلام السياسي".

وأضاف اليعكاني: "أنا معجب وأقدر الحكومة لاستجابتها الإيجابية لمناصرتنا".

وقال ناشط المجتمع المدني الشهير، إن جنوب السودان يمكن أن يتطور بشكل أفضل من خلال الحوار السياسي الشامل التشاوري والمثمر.

في 17 مايو الماضي وقعت حكومة جنوب السودان وجماعات معارضة متمردة، على "إعلان التزام" بالسلام خلال محادثات وساطة رفيعة المستوى ترعاها كينيا.

وقد وصفت هذه الخطوة بأنها رئيسية في سياق الجهود المبذولة لإنهاء الصراع بدولة جنوب السودان والذي أصاب اقتصادها بالشلل لفترة طويلة.

لم تكن جماعات المعارضة المتمردة جزءا من اتفاق عام 2018 الذي أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات في جنوب السودان وخلفت 400 ألف قتيل وأدت إلى تشريد الملايين.