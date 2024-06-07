ناجلسمان يعلن قائمة المانيا النهائية ليورو 2024

أعلن جوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب المانيا القائمة النهائية لـ “المانشافت” لخوض منافسات بطولة كأس الامم الأوروبية يورو 2024.

وشهدت القائمة النهائية إستبعاد الحارس الكسندر نوبل حارس فريق شتوتجارت، بينما جاءت القائمة على النحو التالي:

حارس المرمى: مانويل نوير ( بايرن ميونخ)، تير شتيجن (برشلونة)، أوليفر باومان (هوفينهايم).

خط الدفاع: فالديمير أنطون ( شتوتجارت)، بنجامين هنريكس (لايبزيج)، جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)، روبين كوخ ( فرانكفورت) ، ماكسمليان ميتلشتادت (شتوتجارت)، دافيد روم ( لايبزيج)، توني روديجير (ريال مدريد)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن).

خط الوسط: روبرت أندريش، فلوريان فيرتز (بايرن ليفركوزن)، بافلوفيتش، ليروي ساني، جمال موسيالا (بايرن ميونخ)، توني كروس ( ريال مدريد)، الكاي جندوجان (برشلونة)، كريس فوهريش (شتوتجارت)، باسكال جروس (برايتون).

خط الهجوم: ماكسميليان باير (هوفينهايم)، دينيس أونداف (شتوتجارت)، نيكلاس فولكروج (بوروسيا دورتموند)، كاي هافيرتز (آرسنال)، توماس مولر (بايرن ميونخ).