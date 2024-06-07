الجمعة 07 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب ألمانيا يواجه اليونان في البروفة الأخيرة قبل بطولة اليورو

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا

يلتقي منتخب ألمانيا مع اليونان مساء اليوم الجمعة وديا في إطار استعداداته لبطولة كأس أمم أوروبا التي تنطلق الجمعة المقبلة وتستضيفها الملاعب الألمانية، في آخر بروفة للماكينات الألمانية قبل خوض غمار اليورو.

txt

منتخب ألمانيا يواجه أوكرانيا اليوم وديًا استعدادا ليورو 2024

ويأمل ناجلسمان مدرب ألمانيا في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خلال المباريات الودية لتجهيز اللاعبين بشكل شكل قبل البطولة الأوروبية التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها.

ويدخل منتخب ألمانيا البطولة ويلتقي مع إسكتلندا يوم الجمعة المقبلة في المباراة الافتتاحية لبطولة اليورو.

ويقع منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى كونه البلد المستضيف ويتواجد معه منتخب اسكتلندا وسويسرا والمجر.

يلتقي منتخب ألمانيا مع إسكتلندا في الجولة الأولى ثم يواجه المجر في الجولة الثانية قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة سويسرا.

ويعيش منتخب ألمانيا فترة سيئة بعد خروجه المبكر من بطولة كأس العالم في آخر نسختين 2018 و2022 من دور المجموعات، أما بطولة اليورو الماضية خرج من دور 16 بعد سقوطه أمام إنجلترا بهدفين نظيفين.

موعد مباراة ألمانيا واليونان الودية

تبدأ مباراة ألمانيا واليونان في العاشرة إلا ربعا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتقام المباراة على ملعب أليانز أرينا، وتنقل قناة بي ان سبورتس اللقاء عبر قنواتها.

مواد متعلقة

تشكيل منتخب أوكرانيا المتوقع لمواجهة ألمانيا اليوم
الجريدة الورقية