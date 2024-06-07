رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد أعمال تطوير الطرق والشوارع

حرص رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، المهندس محمد خلف الله، على تفقد أعمال الطرق (الطبقة الرابطة) بمشروع جنة (28) عمارة بالمجاورة (34) بالحى السادس ضمن أعمال تنسيق الموقع العام والسور والبوابات والطرق للمشروع.



يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية الجارية بالمدن الجديدة.



دمياط تتابع تطوير الطرق

وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط، على جهات الإشراف والشركة المنفذة الالتزام التام بتنفيذ الأعمال طبقا للبرنامج الزمنى، لافتًا إلى أن هذه الأعمال تآتى إستمرارا لخطة التنمية والانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية الجارية بالمدينة فى كافة المحاور ومن أهمها قطاع الطرق بجميع أحياء المدينة.