موعد عودة أحمد حمدي للمشاركة مع الزمالك

كشف محمد إبراهيم، نجم نادي الزمالك السابق، في تصريحات تليفزيونية، رفقة الإعلامي عبدالناصر زيدان عبر برنامجه "ملعب الشمس"، عن موعد سفر "أحمد حمدي"، صانع ألعاب الفارس الأبيض لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

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أكد إبراهيم: "أن صانع ألعاب نادي الزمالك" سيسافر خلال الأسبوع المقبل إلى ألمانيا، وذلك لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

أضاف محمد إبراهيم: "سيعود حمدي للمشاركة مع نادي الزمالك في الربع الأول من الموسم الجديد، وأن فترة غياب لاعب الوسط ستصل لثمانية شهور.

وأتم نجم نادي الزمالك السابق: "على المستوى الشخصي أتمنى عودة محمود جنش "للقلعة البيضاء" بل و المشاركة بصفة أساسية وحجز مكان أساسي له رفقة جوزيه جوميز".