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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الزمالك السابق يدافع عن حسام حسن

حسام حسن
حسام حسن

انتقد "محمد ابراهيم" لاعب الزمالك السابق رابطة النقاد الرياضين، وتحديدًا لمنتقدي حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني.

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تابع محمد ابراهيم في تصريحات تلفزيونية: البداية كانت قوية لمنتخبنا، و استطعنا تسجيل هدفين مبكرًا في العشر دقائق الأولى، و شغل كابتن حسام الفني واضح.

وواصل نجم الزمالك السابق:" حسام حسن لعب النهاردة و تحفظ على النتيجة في الشوط الثاني علشان خاطر مصر، لو لعب لمجد شخصي كان استمر في الهجوم".

وأضاف:" بنلاعب المنافس المباشر، منتخب بيمتلك 24 محترف، فرقة محترمة واقفة على رجلها، و في النهاية عرفت تكسب، وهو ده المطلوب"

أتم تصريحاته:" لسة القادم أفضل، دي مجرد بداية، و طبيعي علشان دي أول مباراة رسمية لكابتن حسام حسن، يكون في خوف بعد هدف بوركينا فاسو، لكن اجمالًا البداية مميزة و استطاع العميد تحقيق المطلوب و حصد نقاط المباراة كاملة.

وحصد منتخب مصر 9 نقاط في مجموعته المؤهلة لكأس العالم، بعد خوضه 3 مباريات حقق فيهم الانتصار جميعا، ليتصدر مجموعته.

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