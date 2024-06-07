الجمعة 07 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الليلة.. نيجيريا تواجه جنوب أفريقيا في قمة نارية بتصفيات المونديال

نيجريا وجنوب إفريقيا
نيجريا وجنوب إفريقيا

يستضيف منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم نظيره منتخب جنوب إفريقيا مساء اليوم الجمعة على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

إقرأ أيضًا..

txt

المغرب تصطدم بـ زامبيا الليلة فى تصفيات كأس العالم

ويحتل منتخب نيجيريا المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد نقطتين، فيما يأتي منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطة عن منتخب رواندا صاحب المركز الأول برصيد أربع نقاط.

ويبحث كلا المنتخبين عن تحقيق الفوز من مطاردة رواندا على الصدارة والعودة للمنافسة على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

موعد مباراة نيجريا وجنوب إفريقيا:

وتنطلق صافرة مباراة  نيجيريا وجنوب إفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة  نيجريا وجنوب إفريقيا:

وتذاع مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا على قناة SSC SPORT 1 HD.

 

مواد متعلقة

شهر‭ ‬البُشرى

استقبال‭ ‬شهر‭ ‬الصيام

وزيرة الثقافة تعتمد برنامج الوزارة للاحتفال بشهر رمضان المبارك

‭..‬وجاء‭ ‬رمضان

ناشئات سيف المبارزة يحصدن ذهبية الفرق ببطولة أفريقيا للسلاح بالقاهرة

ناشئات سلاح الشيش يحققن ذهبية الفرق ببطولة أفريقيا بالقاهرة

ناشئات سلاح السيف يكتسحن السنغال في نهائي بطولة أفريقيا ويتوجن بذهبية الفرق

وزراء خارجية التعاون الإسلامى يطالبون بوقف المجازر الإسرائيليه ومحاسبة المسئولين عنها
الجريدة الورقية