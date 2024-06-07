الليلة.. نيجيريا تواجه جنوب أفريقيا في قمة نارية بتصفيات المونديال

يستضيف منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم نظيره منتخب جنوب إفريقيا مساء اليوم الجمعة على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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ويحتل منتخب نيجيريا المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد نقطتين، فيما يأتي منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطة عن منتخب رواندا صاحب المركز الأول برصيد أربع نقاط.

ويبحث كلا المنتخبين عن تحقيق الفوز من مطاردة رواندا على الصدارة والعودة للمنافسة على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

موعد مباراة نيجريا وجنوب إفريقيا:

وتنطلق صافرة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة نيجريا وجنوب إفريقيا:

وتذاع مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا على قناة SSC SPORT 1 HD.