الليلة.. قمة نارية بين الأهلي والإتحاد السكندري في نهائي دوري السلة

تنطلق اليوم الجمعة سلسلة مباريات نهائي بطولة دوري سوبر السلة والتي تجمع فريقي الأهلي والإتحاد السكندري بالصالة المغطاة لإستاد القاهرة الدولي.

يدخل الأهلي مباراة اليوم بحثاً عن حصد اللقب الثالث على التوالي بالنسبة له بعدما توج بطلاً لدوري السوبر في الموسمين الماضيين تحت قيادة مديره الفني الإسباني أوجستي جولبي، بينما يأمل زعيم الثغر في إستعادة ريادة اللعبة في مصر بعد إبتعاده عن اللقب خلال السنوات الماضية.

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره بعد نتائجه السلبية الأخيرة حيث خسر لقب بطولة كأس السلة أمام الإتحاد قبل أن يودع منافسات بطولة أفريقيا “بال” من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام الأهلي بنغازي الليبي.

على الجانب الآخر يحاول زعيم الثغر الجمع بين لقبي الدوري والكأس في الموسم الحالي، والتأهل للمشاركة في النسخة المقبلة للبطولة الأفريقية.

وكان الأهلي قد تخطى الدور نصف النهائي بسهولة بعد فوزه على الزمالك بـ 3 مباريات دون رد، بينما فاز الإتحاد السكندري على سبورتنج بنفس النتيجة.

ويلعب نهائي بطولة دوري السلة بنظام Best of 5 حيث يحتاج كل فريق للفوز بـ 3 مباريات من أجل التتويج باللقب.