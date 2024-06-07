أثار الفيوم تناقش رسالة ماجستير عن نمو الفطريات المتلفة للمخطوطات الاثرية

تناقش فى قسم الترميم بكلية الاثار بجامعة الفيوم رسالة الماجستير المقدمة من الباحث محمود عبد الخالق على عبد الخالق اخصائى ترميم بوزارة السياحة والاثار بعنوان "تقييم تأثير بعض المواد النانونية الحديثة على نمو الفطريات المتلفة للمخطوطات الورقية الملونة – تطبيقا على احد النماذج المختارة"

وتكونت لجنة الاشراف على الرسالة من الدكتورة امانى محمد كامل ابراهيم ابو كرورة استاذ ترميم الاثار المتفرغ- عميد كلية الاثار بجامعة اسوان سابقا –مشرفا رئيسيا والدكتور محمد لطفى حسن استاذ كيمياء وتكنولوجيا السليلوز بالمركز القومى للبحوث –مشرفا مشاركا والدكتورة هدى محمد حسين مدرس امراض النبات بكلية الزراعة جامعة الفيوم –مشرفا مشاركا.

لجنة المناقشة والحكم

وتتكون لجنة المناقشة والحكم من الدكتورة امانى محمد كامل ابراهيم ابو كرورة استاذ ترميم الاثار المتفرغ- عميد كلية الاثار بجامعة اسوان سابقا-مشرفا رئيسيا ورئيسا والدكتور محمد لطفى حسن استاذ كيمياء وتكنولوجيا السليلوز بالمركز القومى للبحوث –مشرفا مشاركا وعضوا والدكتور ايمن صلاح طه استاذ ترميم وصيانة المخطوطات الاثرية بكلية الاثار جامعة اسوان ووكيل معهد البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيل للدراسات العليا والبحوث فى جامعة اسوان –عضوا والدكتورة نيفين كمال فهيم استاذ ترميم وصيانة الاثار المساعد فى كلية الاثار بجامعة الفيوم –عضوا.

يتم مناقشة الرسالة فى الحادية عشرة صباح الاربعاء القادم فى مدرج الدكتور عبد الحليم نور الدين بكلية الاثار فى جامعة الفيوم باشراف الدكتور عبد الرحمن السروجى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الاثار فى الفيوم .