جريشة: الحكم الكيني ضعيف.. وليس مرشحا للمونديال بسبب أخطاءه

قال الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، أن الحكم الكيني بيتر كاماكو، لم يقم باحتساب ركلة جزاء (بنفسه طوال تاريخه) وكان دائمًا يتم اللجوء للفار من أجل احتساب أي لعبة، مشيرًا إلى أن لعبة محمود حسن تريزيجيه تستحق ركلة جزاء بشكل واضح لصالح منتخب مصر أمام بوركينا فاسو.

أضاف جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: " منتخب بوركينا فاسو الذي سجله في شباك محمد الشناوي أمام منتخب مصر صحيح ولا يوجد فيه تسلل.

وتابع : "حارس مرمى بوركينا فاسو لعب الكرة باليد ومنع فرصة محققة لمنتخب مصر، وكان يستحق الحصول على بطاقة حمراء، واحتساب ركلة حرة مباشرة".

وأكمل: "الكيني بيتر كاماكو، لديه تقييم ضعيف وهو ليس من المرشحين لكأس العالم القادمة بعد أخطائه الكثيرة".

وواصل: "الاخطاء رغم أنها لم تؤثر على النتيجة بفوز منتخب مصر، لكنه ارتكب اخطاء فادحة، وفي غياب تقنية الفيديو قد يكون هناك أخطاء مؤثرة".

وأضاف: "كان يجب تدخل مساعد الحكم في لعبة الحارس البوركينابي الذي ابعد الكرة بيديه.. وهو حكم جيد مع تقنية الفار فقط، لكنه باستثناء ذلك ليس حكم جيد".

واستدرك : "الحكم الكيني بيتر كاماكو احتسب ركلة جزاء لـ نهضة بركان امام الزمالك بعد الرجوع للفار، لكن معروف عنه انه لا يحتسب ركلات جزاء من نفسه".

وأختتم: "الحكم تقييمه 6.7 فقط، وهو تقييم قليل لحكم يدير لقاء في تصفيات كأس العالم".

وأنتصر منتخب مصر على نظيره بوركينا فاسو بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من تصفيات المونديال 2026.

رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط، بعدما حقق الانتصار في مبارياته الثلاثة الماضية ليحقق العلامة الكاملة.