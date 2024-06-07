رسالة وزير الرياضة للاعبي المنتخب في غرفة خلع الملابس

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على النزول إلى غرفة خلع الملابس عقب انتهاء مباراة مصر وبوركينافاسو بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم وفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف، لتقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفنى بقيادة الكابتن حسام حسن.



ووجه وزير الرياضة، الشكر للاعبين والجهاز الفني على الأداء الجيد وإصرارهم على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة فى طريقهم نحو التأهل لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها عام 2026، مشيدا بروح التنافس الشريف التى سادت بين اللاعبين خلال المباراة، مطالبًا اللاعبين بذل الجهد في المباراة القادمة أمام غينيا لمواصلة الطريق نحو التأهل لكأس العالم.

كان الدكتور أشرف صبحي قد شهد المباراة باستاد القاهرة الدولي بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم وأعضاء الاتحاد، وممثلي الاتحاد الإفريقي "كاف".





