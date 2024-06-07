النحاس مشيدا بحسام حسن: الهدف المبكر أمام بوركينا فاسو منحنا الأريحية

قال عماد النحاس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن خطة حسام حسن، المدير الفني للفراعنة الهجومية أربكت حسابات منتخب بوركينا فاسو، في المباراة التي فاز فيها الفراعنة بهدفين مقابل هدف، في تصفيات كأس العالم 2026.

أضاف عماد النحاس في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الحلول الهجومية وطريقة اللعب أربكت منتخب بوركينا فاسو، بالإضافة للهدفين المبكرين".

وواصل: "الهدف المبكر منحنا أريحية وحماس، ومنتخب بوركينا فاسو دخل تلك المباراة خاسرًا، وإذا تم احتساب ركلة الجزاء لمصر لكانت الأمور حُسمت للفراعنة".

أضاف: "دانجو واتارا هو نجم منتخب بوركينا فاسو، وحسام حسن دفع بعمر كمال عبد الواحد في الشوط الثاني لغلق تلك المساحة".

وأشار: "استاد القاهرة له رهبة لأي فريق وأي منتخب، وحققنا عليه انتصارات عديدة، لاعبو الفريق المنافس يدخلون المواجهة وهم في غير حالتهم".

وأختتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "دور تريزيجيه ملموس وله أدوار كبيرة مع الفراعنة، هو ليست لديه لجان الكترونية تدافع عنه وتسانده، مستواه هم من يتحدث عنه فقط".